1.- Empresarios y gobierno: cuestión de prioridades

Entre el universo de temas que afectan a la ciudadanía y especialmente a la iniciativa privada, las posturas políticas prevalecen para dirigir la agenda pública de los líderes empresariales locales.

Ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), Luis Gerardo González García, y el líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) capítulo León, Héctor Rodríguez Velázquez, se dijeron a favor de conceder 12 días de vacaciones al año laboral cumplido, pero con sus condiciones.

Dicha modificación ya fue aprobada por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Todavía será analizada para su paso al pleno, pero González García pidió un margen de 3 o 4 años para permitir que las empresas, de forma escalonada, terminen por otorgarlos.

Por su parte, Rodríguez Velázquez, sostuvo debe ir ligado a que sean más productivos y haya un compromiso por enfocarse en ser eficientes.

En donde sí dejaron ver su rechazo fue la eliminación del horario de verano. El líder del CCEL de plano aseguró que es innecesario, pues sólo es una cortina de humo.

Esta semana, los diputados federales aprobaron eliminar el horario de verano. Ahora va al senado. Por lo pronto, González García afirmó a pie juntillas que no conoce a alguna persona que se estrese por ello y es un ahorro de energía. Al final, dijo, es una distracción de otros temas relevantes como educación y salud.

Pero el tema que parece que les pasó de noche es la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2022, en la que Guanajuato promedió que el gasto por la inseguridad es de 90 mil 088 pesos por cada unidad de negocio, siendo la tercera cantidad más alta del país.

Vaya, incluso si la cifra no les es relevante, sí lo es que Guanajuato sea el único estado que tiene como principales delitos los actos de corrupción y la extorsión.

Se trata de delitos que recaen en el fuero común y no parecen tener la misma atención de los liderazgos empresariales, no obstante, son parte del panorama de inseguridad y de mermas a la actividad empresarial.

Tal vez este último tema merezca ser parte de la nueva agenda del presidente del CCE de León, una vez ratificado por sus colegas necesitados de un endurecimiento del papel crítico de su representación, ante los tres niveles de gobierno.

2.- Coyotaje: la ceguera de taller

Aún con un tono eminentemente anecdótico, la alerta expresada por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a los municipios sobre evitar contratar “coyotes” que ofrecen gestionar recursos federales, se trata de un mercado negro que parece ser normalizado por la clase política.

Una primera gran señal es la que describió, según dijo, personalmente: ‘no hay semana que no lo busquen despachos y gestores externos’.

Actualmente, Guanajuato es uno de los estados de los que más recortes se aqueja. Recursos federales que antes se aplicaban a través de los estados y municipios, ahora son ejecutados directamente por el gobierno federal, por ello se antoja difícil que haya gestiones externas que cambien esa tendencia.

Sin embargo, el coyotaje persiste. Incluso acusó que “en otros estados lo hacen”.

Diego Sinhue dijo que estos despachos solicitan un porcentaje del recurso federalizado que les corresponde a los municipios, para “bajar” y agilizar la entrega del mismo.

La existencia de estos despachos, son parte de una falla del sistema que se creía erradicada. Incluso los famosos ‘moches’ denunciados en las legislaturas que atravesaron la presidencia de Enrique Peña Nieto, fue común su intervención en gestiones particulares.

La denuncia pública del gobernador guanajuatense, es evidencia de un mal que no ha sido desterrado y peor aún, al cuarto año de su sexenio es muy probable que algún municipio ya haya hecho uso de estos intermediarios ilegales.

Ante este panorama, Diego Sinhue mejor recomendó acudir a la Secretaría de Finanzas para que el gobierno estatal interceda con el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Una solución directa que queda a la vista de los alcaldes, muchas veces rebasados por las carencias financieras.

3.- Alcaldes cierran periodo de informes

Prácticamente al filo de la fecha límite, once alcaldes decidieron efectuar su primer informe de gobierno. Fue el último grupo de presidentes municipales que ya sea por planeación mediática, por el trabajo realizado in extremis, no les quedó de otra que salir a rendirlo en el último día de septiembre.

En el caso de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco decidió establecer una estrategia diferente, en la que cumple el requisito legal mientras prepara una serie de reuniones con sectores sociales y colonias. Si idea es extender el mensaje, sin violar las condiciones de difusión sobre su nombre.

Lo anterior, no quitó que preparara un discurso en la entrega formal del informe al pleno del Ayuntamiento.

De manera inusual, destacó su pendiente en el combate al robo de vehículo y a casa habitación. “Ahí nos ha faltado”, reconoció.

Ya en el campo de su administración, sus referencias al pasado se concentraron en acusar que recibió finanzas “muy fregadas”, que ahora han logrado remontar con un superávit de 500 millones de pesos en comparación con el proyecto de ingresos que se presentó 2022 ante el congreso del Estado.

Pero sin duda el plato fuerte, fue el de las inversiones. Ahí recalcó que se convierte en el destino de mayor inversión extranjera y nacional de todo el estado de Guanajuato sin ser un destino industrial. Palabras mayores en un estado que se jacta de su corredor industrial.

Otro informe clave ayer, sin duda fue el de Celaya. El alcalde Javier Mendoza Márquez se presentó al su evento masivo, con el antecedente de la pérdida de su hijo Guillermo, en un ataque directo que ha sido atribuido a un grupo del crimen organizado.

Ahí estuvo presente el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien reconoció la valentía del presidente municipal que a pesar de los rumores de una posible solicitud de licencia, se mantuvo activo en el cargo con la consigna de mantener firme su administración.

Los elogios de Rodríguez Vallejo no se hicieron esperar.

Por su parte, el alcalde celayense asumió lo que describió como “el costo más alto que un político puede pagar”. El momento emocional cubrió el evento masivo en el que admitió el instante de duda sobre continuar o no su encargo.

Sin duda alguna, dos informes diferentes por su ejecución o su contexto que no hacen más que darle un parteaguas de cara el crucial año 2023.

CONTRA RETRATO Justino Arriaga Rojas Es el heredero de un círculo político y familiar que dominó el gobierno de Salamanca para el PAN. Ante el avance de Morena en su misma demarcación, admitió la derrota y ahora luce como un político cómodo tras dos administraciones de otro partido distinto al suyo, mientras evidencia su distanciamiento del grupo que lidera al PAN El diputado federal, Justino Arriaga Rojas, ya ha dado muestras de un perfil bajo en el concierto nacional, pero que no oculta sus inconformidades con los temas de interés estatal, pero sobre todo de rebeldía frente a las exigencias del oficialismo. En 2021, no accedió a ceder su lugar candidatura a la diputación federal que posee ahora, para Agustín Robles Montenegro, Presidente del Distrito de Riego 011. Una actitud que trataron fallidamente de cobrarse en el último proceso interno del PAN, para que no llegara a ser consejero. Ayer, sin cortapisas se dijo en desacuerdo con las declaraciones del fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, quien sostuvo que Salamanca es foco rojo de violencia. A su ver, el alcalde César Prieto Gallardo, destacó que Salamanca ha visto disminuido la violencia, “creo que ha avanzado”. Por supuesto, no le faltaron críticas al gobierno federal, pero fue notoria su complacencia con el gobierno municipal. Sin duda detalles que no habrá que perder de vista, de un político panista que se niega a perder vigencia en un plaza como Salamanca que alguna vez dominó, mientras se distancia del grupo político del gobernador.

