Empresarios piden mantenimiento en refinería

Tanto la CMIC como la CCE comentaron que es necesario aclarar el incidente y realizar acciones antes de que las plantas sean inhabilitadas

Cuca Domínguez

Salamanca.- Carlos Arroyo Ramos, vicepresidente de energía de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), lamentó el incidente que se registró dentro de la RIAMA y dijo que se tiene que aclarar qué fue lo que ocurrió y qué desencadenó esta situación; además señaló que es necesario que aterricen las inversiones para las rehabilitaciones de las plantas de la refinería, antes de que las plantas sean inhabilitadas porque no puedan operar.

“A nosotros como contratistas, hace un par de meses nos hicieron la invitación desde México para cotizar algunos trabajos en la RIAMA, pero no se contrató a nadie; me dio la impresión de que esas licitaciones fuero como para sondear y determinar el monto de recursos a invertir y que yo sepa, hasta este momento no se ha hecho alguna inversión en esta petrolera.

Es necesaria la inversión en las plantas porque si hoy hubo una falla en la operación, mañana puede ser por falle en el equipo, de que el recurso se requiere, eso es innegable”, dijo.

Destacó que este incidente puede evidenciar la necesidad que tienen las plantas en programas de rehabilitación, tan es necesario que por ello se está programando la inyección de recursos y esperamos que sea antes de que la planta sea inhabilitada, debe ser mantenimiento preventivo, pero estrictamente necesario, por ello la urgencia de la aplicación de los recursos.

En tanto Raymundo Gómez García, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que toda planta de éste tipo es de alto riesgo, “se manejan presiones y temperaturas a altos grados y siempre hay un riesgo latente, por ello este tipo de plantas tienen que tener un mantenimiento constante; es como un coche, si no le das mantenimiento comenzará a tener fallas”, comentó.

Sin embargo dijo que espera que en estos últimos tres meses del año ya estén arrancando los trabajos en algunas plantas, que se aceleren y se disminuyan los riesgos en estos tipos de plantas, y destacó la importancia del mantenimiento.

