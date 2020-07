Empresarios manifiestan el hartazgo por la inseguridad, piden que AMLO y Sinhue toquen el tema de violencia

Luz Zárate

Celaya.- Los empresarios de Celaya señalaron que la ‘Marcha por la Paz’ del pasado domingo fue una iniciativa ciudadana en la que se reflejó el hartazgo por la inseguridad que existe en el municipio y la urgencia de todos los celayenses para que ya pare la violencia, aunado a la pronta respuesta en el tema que exigen a las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Jesús Torres Ramos señaló que es momento de que se dejen atrás las cuestiones políticas y que estado y Federación trabajen en coordinación, aprovechando la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la entidad el miércoles.

“Pedimos que haya coordinación, es momento de aceptar que la estrategia que están llevando no está llevando los resultados adecuados para nosotros los celayenses”, afirmó el líder empresarial.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Yúdico Herrasti coincidió en que los ciudadanos de los todos los sectores sociales están hartos del clima de inseguridad y violencia cotidiana en esta ciudad y también urgió a una mayor coordinación entre las autoridades federales y estatales.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (AMJJE), Ana Laura Hernández se unió al reclamo y destacó que además del trabajo de las autoridades, los ciudadanos tienen que colaborar en el mejoramiento de la sociedad, empezando por la familia.

Violencia afecta a todos

Los ciudadanos que participaron en la ‘Marcha por la Paz’ del domingo señalaron que la exigencia de seguridad y justicia, no es cuestión de estratos sociales, sino que es un tema que afecta y preocupa a todos.

“Los ciudadanos tenemos que unirnos porque no podemos permitir que esto siga sucediendo. Tenemos que ser empáticos con todas las personas que están pasando estos dolores (…) Tengo familiares y amigos que han desaparecido y otros han muerto”, dijo Gloria Uribe.

Karla Medina señaló que su motivación para participar en la marcha es el temor que siente al salir a la calle, sobre todo teme que sus hijos, esposo y familiares sean víctimas de la violencia, pues los han asaltado en varias ocasiones; “no es posible que des gracias porque no te mataron (…) eso no es normal, eso no es vida, la violencia en esta ciudad se está normalizando y nos están matando”, expresó.

Ediles solicitan resultados

Los regidores en el Ayuntamiento resaltaron que la marcha del domingo es un reflejo del hartazgo de la ciudadanía ante la ola de violencia que se vive en el municipio y solicitaron resultados a las autoridades de todos los órdenes de gobierno.

“El hecho de que haya tanta gente demuestra lo que todos ya conocemos, que es un hartazgo en nuestro municipio por la situación que actualmente estamos viviendo, es una realidad que tenemos que apuntar, esto es claro, no podemos negarlo, sería ilógico que se nos ocurriera como Administración negar una situación que es más que evidente”, dijo el regidor José Luis Álvarez.

Asimismo, señaló que antes de pensar en que la Federación tome control de la seguridad en el municipio, debe haber una mesa de diálogo entre las autoridades.

El regidor Mauricio Hernández Mendoza llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a tomar el control de la seguridad si no encuentra coordinación con el estado y al gobernador Diego Sihue a caminar por las calles de Celaya para corroborar la violencia que se vive e insistió en la alineación del plan de gobierno municipal en la Agenda Transversal de la Recuperación de la Paz y la Tranquilidad.

