Empresarios de bares tienen recursos sólo para un mes de salario sin que se trabaje

María Espino

Guanajuato.- De los 372 negocios existentes en la ciudad de Guanajuato y que cuentan con licencia de alcohol a la fecha han cerrado totalmente unos 72 y el resto se mantiene operando a un 50% de su capacidad y en la modalidad de servicio para llevar.

Gustavo Buck, director de Fiscalización municipal, informó lo anterior y precisó que de momento casi todos los bares se mantienen cerrados excepto por las cantinas que siguen operando en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche.

“Se está haciendo las recomendaciones de que todo los establecimientos mercantiles, no nada más los que cuenten con licencias de alcoholes, en este caso los restaurantes que venden bebidas con y sin alcohol, están al 50% y en la modalidad para llevar”.

Además comentó que por ahora no pueden obligar a los negocios a cerrar ni imponer sanciones por no hacerlo ya que el tema es que atiendan el tema de manera voluntaria, sin embrago resaltó que de declararse la fase tres de la contingencia entonces ya estarían en condiciones de sí aplicar estas medidas para que cierren totalmente.

“Los propietario de los bares del municipio de Guanajuato saben y conocen la situación por la que está pasando el país, son responsables de todas las acciones y recomendaciones que las autoridades federales están haciendo (…) hasta que no exista una disposición para que se ordene el cierre total de los establecimientos mercantiles por parte de las autoridades Estatales y Federales no podemos, no vamos a hacer alguna recomendación para un cierre total, ahorita se está haciendo la recomendación únicamente para que se reduzcan al 50% y respeten horarios”.

Buck manifestó que han detectado en la periferia de la ciudad y en zona rural negocios que están abriendo fuera de horario y propiciando que haya reunión de muchas personas por lo que aseguró han comenzado, en coordinación con policía preventiva y Protección Civil, a hacer inspecciones en varias comunidades rurales en donde se han hecho recomendaciones para evitar aglomeración de gente, así como también se invita a la población en general a permanecer en sus casas.

LC