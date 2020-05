Empresarios coinciden en que recuperación de economía en la región será lenta

Roberto Lira

Celaya. – Tras la confirmación de cinco casos positivos de Covid-19 en la Policía Municipal, se mantendrán las acciones de prevención que se venían realizando desde hace varias semanas, el director de Protección Civil, Ramón Ortiz Oropeza, señaló que es casi imposible saber dónde se contagiaron, por lo que las indicaciones seguirán de manera general a la población.

El pasado sábado, 13 elementos de la Policía Municipal presentaron sintomatología referente a Covid-19, por lo que personal de la Secretaría de Salud acudió a revisarlos, determinado que solo cinco de estos contaban con los criterios para realizar la prueba para detectar el virus, confirmando el contagio de los cinco.

El funcionario señaló que los 13 elementos se mantienen en resguardo en el Instituto de Formación Policial (INFOPOL) y se les está dando seguimiento por parte del Seguro Social, además de las áreas directivas del instituto.

El funcionario resaltó que las medidas de prevención hacia la población continuarán de la misma manera a como se han llevado a cabo en las últimas semanas y no se reforzará o atenderá de manera especial donde hayan intervenido los elementos contagiados.

Señaló: “Ellos como policía no pueden dejar sus operaciones y tienen contacto con mucha gente que desafortunadamente no se está quedando en casa o que no tiene los cuidados previos como se habían indicado y pues muy probablemente ahí es donde se haya adquirido el virus, en la vía publica teniendo contacto con algún ciudadano que esté contagiado. No podemos puntualizar la atención a una zona en específico porque sería casi imposible saber dónde fue que se contagiaron ellos, si fue en alguna colonia o alguna comunidad, sería muy aventurado poder decirlo, por eso la información se está dando en general en el municipio”.

En cuanto a los demás compañeros de la corporación con los que pudieran haber tenido contacto, señaló que mientras no se presente sintomatología deberán restringir el contacto con los elementos que se mantienen en observación.

