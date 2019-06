Analiza alcalde de Silao sanciones a Grupo México por tala de árboles

Asegura Antonio Trejo que los trabajos comenzaron en la administración pasada y que hasta el momento él no tiene información acerca de la obra que se realiza

Karla Silva

Silao.- Ante la falta de información que tuvo el Municipio respecto a la construcción del Libramiento Silao, el alcalde José Antonio Trejo Valdepeña dejó en claro que la empresa Grupo México tiene responsabilidades por cumplir; podría recibir una sanción.

Los trabajos iniciaron a finales de agosto de 2018, por lo que dijo, “Es un tema que comenzó no en esta administración. Hasta este momento lo digo: no hemos tenido mayor información más que la que de manera pública se conoce; hemos en un par de ocasiones, solicitado a la Secretaría de Infraestructura, información, porque no conocemos detalles, yo particularmente no conozco detalles”.

El alcalde aseguró que la autoridad local permanece atenta para atender situaciones que ‘salgan de la norma’, como en el caso de la tala de los 205 árboles para colocar el pavimento, puentes y accesos. “Por parte de Ecología hay una sanción hacia la empresa Grupo México, que está trabajando en este tema; estamos en espera de que se cubra”.

La Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (Sicom) expuso que el Libramiento Silao no cruza por la mancha urbana, por lo que los trámites ambientales se realizaron ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Al respecto, el Presidente Municipal resaltó la autonomía y autoridad que los Municipios tienen en su demarcación territorial, para hacer valer las normativas locales.

Finalmente Trejo Valdpeña insistió en que la demarcación territorial no solamente abarca la zona urbana.

Sociedad México Proyectos y Desarrollos S.A. de C.V., filial de Grupo México, contempla implementar un programa de reforestación con 10 mil 300 árboles y plantas. Además, la Sicom pretende colocar 2 mil 454 ejemplares más para un total de 12 mil 754 unidades.

