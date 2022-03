EL PASADO 26 de febrero, otras dos aeronaves, una mexicana y otra rusa, desafiaron las rutas del nuevo rediseño del espacio aéreo metropolitano.

Ese día un carguero ruso de la empresa Northwind se dirigía al Aeropuerto Internacional de la CdMx (AICM) procedente del noroeste. Al mismo tiempo un avión de Aeroméxico se aproximaba del sur.

Según los nuevos accesos que rigen a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), diseñados con apoyo de la francesa NavBlue, dos rutas de aproximación hacia el AICM son correctas.

Pero por lo que se ha visto no es así, ya que cada día hay más conflictos en esa zona de la alcaldía Alvaro Obregón, ya famosamente llamada la “zona cero”, porque ahí suelen encontrarse, ya sea de frente o en fila a la misma altitud, pero con separaciones menores a las requeridas, las aeronaves que se dirigen al AICM.

De este incidente lo que puede decirse es que la división de tráfico en dos llegadas para alimentar al AICM es un grave error, porque sólo hay una pista posible para aterrizar, pues aunque parezcan dos, debido a que no tienen la separación requerida, en realidad funcionan como una sola.

Del análisis del incidente se desprende que el controlador de tráfico aéreo no visualizó a tiempo el conflicto de la aeronave que venía del norte contra la que venía del sur, por lo que, en el último momento, el avión ruso tuvo que hacer un viraje inmediato por la derecha y el controlador lo llevó a una zona donde la altitud mínima son 14 mil pies, pero esta aeronave apenas estaba ascendiendo a 12 mil, pues venía de más abajo.

Por si fuera poco, el controlador lo dirigió hacia una zona en la que queda de frente a las dos aeronaves que venían detrás de él y algo muy delicado fue que el avión estaba 600 metros abajo de la altitud mínima reglamentaria, corriendo un enorme riesgo.

Está claro que las improvisaciones del equipo que hoy tiene el Seneam, que todavía dirige Víctor Hernández, son cada vez más frecuentes y a la hora de tratar de resolver un conflicto generan otros peores, como se vio en este caso.

Esto sucede por priorizar la lealtad en el Seneam, en lugar de la capacidad de los controladores de tránsito aéreo.

Afortunadmante ya trascendió la preocupación de las autoridades por lo que está ocurriendo y esta semana el secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, deberá palomear el nombre de quien será el nuevo director del Seneam.

Es imperativo tomar el control de esta situación.

Entre los posibles sustitutos se escuchan los nombres de Marco Nava, actualmente en Mazatlán; Mario Hernández, en Monterrey, y Víctor Cervantes, quien decidió retirarse anticipadamente, ante el desorden que hay entre los controladores.

También se menciona a Ricardo Torres, que es del mismo equipo de Víctor Hernández y en su momento no pudo ayudar en nada a resolver la interacción con Santa Lucía.

EN RESPUESTA A la denuncia pública presentada por José Antonio del Valle Torres al Presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía de Control Competencial investiga si la Fiscalía General de la República (FGR) encabezada por Alejandro Gertz Manero, declinó indebidamente la competencia en las investigaciones por robo de propiedad industrial en favor de la Fiscalía General de Justicia de la CdMx (FGJCDMX) en las investigaciones que se realizan contra de Coca-Cola. Asimismo, la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la FGJCDMX, que maneja Ernestina Godoy, abrió una nueva carpeta de investigación en donde Go Gaba ya habría aportado pruebas en relación a las irregularidades que se habrían cometido a lo largo de más de tres años por parte de las autoridades en el proceso de investigación en contra de refresquera de Atlanta por el fraude denunciado y valuado en 345 millones de dólares, de acuerdo con el peritaje oficial. Los abogados de Del Valle también hicieron del conocimiento de la FGJCDMX diversas situaciones que han puesto en peligro la integridad física de su cliente. Luiz Enrique de Almeida Resende, Vicepresidente de Finanzas de Coca-Cola en México, y Manuel Arroyo Prieto, Director Mundial de Mercadotecnia, continúan imputados por fraude en este proceso penal, mientras que Selman Careaga Castro, presidente mundial de la Categoría Coca-Cola ha ignorado al menos tres citatorios en desacato a las autoridades mexicanas.

EN OCTUBRE DEL año pasado la disquera Universal Music Group México obtuvo ante el Juzgado 34 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la CdMx unas medidas cautelares para que, entre otros tópicos, no se explotaran los fonogramas que le pertenecen a Universal sobre el afamado artista Christian Nodal, así como también para que se respetara su exclusividad sobre los derechos de interprete. Medidas que fueron notificadas judicialmente a Sony en ese mismo mes de octubre, y no obstante ello la empresa dirigida por Roberto López firmó contratos con Nodal y recientemente lanzaron la canción titulada “Ya no somos ni seremos”, por lo que se analiza que de haberse quebrantado las medidas cautelares estaría la disquera Sony Music con una importante contingencia millonaria por los posibles daños y perjuicios a la casa disquera Universal Music, que comanda aquí Antonio Silva.

TERMINADA SU GIRA por tres países de Medio Oriente -Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes, a donde Marcelo Ebrard se hizo acompañar por empresarios mexicanos en una interesante estrategia de promoción económica internacional, ahora el titular de Relaciones Exteriores viajó a la India para participar en una serie de actividades junto con otros representantes del sector privado. Con él apunte a Ricardo Amper, CEO de Incode; Davida Arana, fundador y CEO de Konfío, y Leticia Robles, alta ejecutiva de esa misma fintech; Héctor Cárdenas, CEO y cofundador de Conekta, y María Ariza, directora de BIVA. A su regreso, y cumpliendo con el compromiso adoptado en semanas recientes, Ebrard se reunirá por segunda ocasión con la cúpula del Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza Francisco Cervantes.

AYER SE FORMALIZÓ el relevo en la presidencia de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf). En sesion de asamblea de socios de los 45 laboratorios que forman parte de esta agrupación, se eligió a Luis Verduzco como nuevo presidente del Consejo Directivo, en sustitución de Arturo Morales, quien estuvo al frente durante cuatro años. El nuevo dirigente es originario de Guadalajara, Jalisco. Es propietario de laboratorios pioneros de la industria farmaceutica nacional, Vitae y Gelfarma, con más de 50 años de participar en el mercado nacional en la fabricación de medicamentos. Durante los trabajos de esta asamblea, el Juan de Villafranca fue electo como presidente ejecutivo de Amelaf.