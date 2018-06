“Empresa ‘fantasma’ ganó licitación de uniformes para policías”

Gerardo Fernández, regidor del Partido Verde, dijo Conscripto es una empresa que no tiene ninguna experiencia y que no hay manera de localizarla en Internet; la corrupción está a la vista, señala el leonés

Gamaliel Reyes

León.- De las propuestas que resultaron solventes en la licitación para la compra de uniformes para la Secretaría de Seguridad Pública de León, el fallo de seis partidas fue para Textiles Conscripto S.A. de C.V.; Gerardo Fernández, regidor del Partido Verde, señaló que se trata de una empresa ‘fantasma’.

En esta compra se invierten alrededor de 10 millones de pesos en prendas y equipo de seguridad para elementos de Policía y casi 6 millones de pesos para agentes de Tránsito. De la primera parte del recurso, 7 millones fueron asignados a la empresa referida, sin embargo el edil dijo contar con elementos para afirmar que hay corrupción.

“Lo que se ve aquí es la crónica de una empresa fantasma anunciada; tenemos a una empresa que no tiene ninguna experiencia que por más que buscamos en Internet no hay manera de localizarla. La única referencia que hemos logrado adquirir es que se encuentra en el mismo lugar que otra empresa que también participó”.

La empresa a la que hace referencia el edil, se llama Arenales y resultaron solventes prácticamente el mismo número de partidas que a Conscripto, pero con precios más altos, por lo que éstas fueron asignadas a la segunda compañía.

“Tenemos estas simulaciones de empresas que ya tienen el conocimiento de cómo hacerlo en este tipo de licitaciones y pues queda un sabor de boca muy malo porque por más que se hace o se trata de buscar el mecanismo para limitar a este tipo de acciones, tenemos aquí a la vista que viene preparado desde las bases para que una empresa sea favorecida”, manifestó.

De acuerdo al edil, Conscripto pertenece a un exempleado de Arenales, lo que aumenta las sospechas de que hay corrupción de por medio en las bases que fueron creadas por la Secretaría de Seguridad Pública de León.

“No hay ninguna explicación, simplemente aparentemente había una persona que también trabajó en la otra empresa. Por correo electrónico le avisaron al Municipio que esta empresa ya no formaba parte de esta otra que es Arenales. Yo digo que aquí se suman un número de irregularidades que están a la vista de todos y que no vamos a estarlas permitiendo; la corrupción está a la vista y yo digo que no es cosa de que pasen dos meses para que veamos si habrá sanciones trás de este fallo”.

MEJZ*