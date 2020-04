Empresa dona 5 toneladas de alimentos al DIF Celaya

Luz Zárate

Celaya.- De las 160 bodegas que hay en el Mercado de Abastos, la mitad de los locatarios “bajaron sus cortinas” de manera temporal, pues la contingencia sanitaria por el coronavirus COVID-19 provocó la disminución de clientes y sus ventas se desplomaron un 80%.

José Ignacio Tapia Caballero, presidente de la Unión de comerciantes del Mercado de Abastos Benito Juárez, aseguró que este centro de abastecimiento no cerrará y precisó que los locatarios que sí cerraron sus bodegas lo hicieron por decisión propia.

Mencionó que la contingencia sí les ha afectado pues sus ventas han bajado un 80%, sin embargo no cerrarán debido a que lo que ofrecen son artículos de primera necesidad, aunado a que ya tienen compromisos comerciales previamente pactados.

“Sí ha afectado la contingencia, pues ha disminuido la asistencia de clientes. Los restaurantes están cerrados, las fábricas están cerradas, los hoteles cerraron, a la gente no la dejan salir, y los que salen no tienen dinero porque los despidieron, a otros no les han pagado y no tienen dinero para comprar, sí nos ha afectado, eran miles de personas que se venían a abastecer”, señaló Tapia Caballero.

Incluso los comerciantes comentaron que el cierre de los puestos de frutas o de comida en las plazas públicas les ha afectado pues los vendedores ya no se van a surtir al mercado, aunado a que muchos sí han acatado el aislamiento social y por lo tanto disminuyó la cantidad de clientes que acuden diariamente.

“Nuestros clientes principales son locales, gente de las comunidades, las colonias, los ranchos, pero pues ahorita nadie tiene dinero a qué vienen, pero los mercados de abastos no podemos cerrar si no cómo se abastecen las personas, las familias, las tiendas, incluso los mercados de Celaya”, manifestó,

El líder de los comerciantes destacó que en todos los locales se están tomando las medidas de higiene necesarias, se dispone de gel, jabón y agua para el aseo manual, además de que a los clientes se les pide que mantengan su sana distancia.

Por lo que el líder de los vendedores del Mercado de Abastos convocó a los celayenses y habitantes de la región a acudir a hacer sus compras de frutas y verduras frescas del día sin ningún temor, pues están tomando las previsiones de higiene necesarias.

Tapia destacó que siguen laborando de las 5:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde y encontrarán precios más baratos en productos perecederos como son la fruta y hortalizas frescas.

Mencionó que son cientos de familias que depende de ellos, por ejemplo sus trabajadores, sus clientes, sus proveedores que los abastecen en las huertas de Veracruz o Tamaulipas, además de las miles de toneladas de melón, manzana, sandías, naranjas, plátanos, verduras, que ya “se tienen apalabradas” y que se traen a Celaya para abastecer a la región.