Empresa de alquiler ofrece viviendas a casados para evitar los ‘corona-divorcios’

México.- A pesar de que las autoridades han mandado un mensaje para que las personas se queden en casa, este se ha visto poco respetado por lo que una funeraria vio una oportunidad de llegar a esos ‘posibles clientes’.

En su canal en YouTube la funeraria denominada ‘La Solución’ dio a conocer los más nuevos modelos de ataúdes que cuenta para aquellas personas que se “aburren en casa y que no toman las medidas preventivas contra el Coronavirus”.

“A ti que no entiendes que no salgas a la calle, que no hagas aglomeración de personas, a ti que te aburre estar en casa, no te preocupes. En funerarias ‘La Solución’ te hacemos el coro”, indica en su mensaje

Este negocio está ubicado en la provincia de El Seibo de República Dominicana y aseguran que tienen ataúdes a precios “para morirse” y sepulcros que se adaptan a tu inconsciencia.

El comercial finaliza con el video de los hombres africanos bailando con un ataúd sobre sus hombros, el cual se ha hecho viral en redes sociales.

Por su parte, el dueño de la funeraria, Francisco Álvarez Mercedes concedió una entrevista a un medio local llamado Diario Libre en donde expresó que en tan solo una semana ha vendido nueve ataúdes.

