El convenio con la empresa Corporativo Publicitario MAO se extinguió el 31 de marzo y por ello se volvió a presentar una nueva petición

Carolina Esqueda

León .- La comisión de Servicios Públicos aprobó por mayoría la celebración de un nuevo convenio con la empresa Corporativo Publicitario MAO. Le concedió solo 3 años de arrendamiento en todas las estaciones del Sistema Integrado de Transporte. Esto para permitirle mantener 319 estructuras metálicas en todas las estaciones de transferencia. También le destinaron 1.2 millones de pesos al año en mantenimiento como contraprestación.

Cabe recordar que en marzo la comisión ya le había otorgado el visto bueno a una solicitud de ampliación de 10 años al convenio original. La empresa lo mantenía vigente desde julio de 2006. Sin embargo, la autorización definitiva no se presentó ante el pleno del Ayuntamiento para su aprobación definitiva. Esto bajo el argumento de que requería un mayor análisis.

El convenio con Corporativo Publicitario MAO finalmente se extinguió el 31 de marzo. Por ello se volvió a presentar una nueva petición para mantener la renta de sus espacios ante la dirección general de Movilidad, el 25 de abril. Se acordó un periodo de vigencia hasta 2024 y renovar la iluminación de las estructuras con tecnología LED, entre otras condiciones de mejoras.

Foto: Especial

Realizan estudio con Movilidad

Cynthia Chávez Ríos, directora de Movilidad, informó ante la comisión que también se realizó un estudio por parte de la Dirección de Desarrollo de la Movilidad. Esto para determinar las consecuencias de no otorgarles el nuevo convenio.

Se estableció que el municipio tendría que absorber los costos de retirarlos o bien de explotarlos en beneficio propio, calificándolo de inviable por carecer de recursos, personal y las áreas correspondientes para encargarse de su manejo.

La titular de la dependencia destacó que con el nuevo convenio pudieron renegociar las contraprestaciones otorgadas al municipio. Se mantuvieron la mayoría de las acordadas desde marzo, incluyendo el pago mensual de 181 mil 356 pesos con 81 centavos por la renta del espacio en las estaciones del SIT, así como donarle uno de cada 7 mupis y hasta 8 segundos por cada 8 spots proyectados en sus pantallas electrónicas para la difusión de publicidad oficial, así como el mantenimiento de jardineras y lavado del techo interior en los andenes.

Pese a que la regidora Erika Rocha Rivera solicitó bajar el punto de la orden del día, por considerar que no se habían estudiado más propuestas de otras empresas publicitarias para evaluar la mejor oferta, el punto fue aprobado por mayoría. Esto luego de que la directora de Movilidad justificó que no existe normativa para regular la renta de espacios publicitarios en estaciones del SIT, por lo que no podían aplicar esa dinámica.

“Las autorizaciones en tema de publicidad no existe el requerimiento de realizar algún procedimiento de invitación, y es importante recordar que no son prestadores de servicios. Por lo tanto no nos regulamos por la Ley de Adquisiciones y Prestación de Servicios” dijo al respecto.