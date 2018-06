Tunden a Peña por Anaya

En el insólito de la temporada, dado el proverbial trato terso de los empresarios a la figura presidencial, encendida la pasión por el caso Anaya, el consejero de la cadena Soriana, Pedro Luis Martín Bringas, acusa al inquilino de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, de cometer múltiples cochinadas, trampas y argucias

En la andanada, bajo la acusación de difamar al abanderado de la coalición Por México al Frente, el empresario mercantil le preguntó a sus colegas, “¿qué va a pasar cuando los difame a ustedes?”.

De pasadita, arremete contra los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, primero por sacar un desplegado ofendidísimo porque los atacó el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, y se reúnen con él después.

Peor aún, señala que si tenían el valor, por qué no le dijeron que él no es el indicado. “Yo no tengo por qué decirle a mis empleados ni a nadie que vote por X o por Y persona; ustedes están limpios, tiren la primera piedra, por qué no hablan públicamente de apoyar a Anaya”.

Con una fortuna calculada por la revista Forbes en 500 millones de dólares, Martín Bringas, miembro de la familia propietaria de la cadena nacida en Durango y Chihuahua en 1974, que absorbió a Gigante, y hermano del presidente y director general de ésta. Ricardo Martín Bringas, se lanza, espada en ristre, vía un video, contra todo lo que se mueva.

Así, en su defensa a ultranza de Ricardo Anaya dice que los ‘lavadineros’ son López Obrador y los priistas; alaba a los estudiantes de la Universidad Iberoamericana por demostrar el supuesto apoyo a su candidato, que “no son tontos como Morena y el PRI creen”.

“Meade no tiene votos, ni los priistas van a votar por él”.

Ya encarrerado, Pedro Luis Martín Bringas, en un programa radiofónico califica a Peña Nieto de “rata” y a López Obrador de “viejito” y “abuelo”, aduciendo que no tiene que pedirle a sus hermanos permiso para decir lo que piensa.

En el punto final de su sorpresivo salto a la arena pública, el empresario de Monterrey dice conocer una encuesta en la que su gallo tiene 62% de las preferencias de voto, mientras que López Obrador sólo el 14%.

La salida al ruedo del anayista que descalifica los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, está a tono con la percepción de que en la ruta final el gobierno lanzaría su resto final para imponer al candidato oficial.

La pinza aprieta por doble vía: la descalificación de Anaya, en la coyuntura de sus evidentes problemas legales, enredada la madeja por la mitomanía del aspirante, y de pasadita lanzar la enésima campaña de desprestigio contra López Obrador, ahora vía una catarata interminable de llamadas telefónicas a teléfonos celulares.

En paralelo, el PRI llega al descaro en su intención de comprar el voto al convocar a miles de habitantes del Estado de México a una entrega masiva de copias de la credencial electoral… ¡en la sede nacional del partido!

El pago fue de 500 pesos, al parecer con la promesa de mil más a la entrega de la prueba, vía fotografía de teléfono celular, de que se cruzó el espacio del tricolor en la casilla.

En la ruta, como no queriendo, Vanessa Rubio se saca de la bolsa una supuesta encuesta en la que según ello Meade estaría a cinco puntos de López Obrador.

La caldera al rojo vivo.

Balance general

Vivos los reproches, con etiqueta de regaño, del presidente Enrique Peña Nieto a quienes se niegan a reconocer los “logros” de su gobierno, el influyente diario estadounidense ‘The New York Times’ le reprocha abiertamente larga omisión de justicia en el caso Odebrecht.

Mientras en prácticamente todas las 12 naciones en que operaba, desde Perú hasta Panamá, la constructora brasileña, dice el rotativo, se han enjuiciado presidentes, se han arrestado funcionarios y se han dado vuelcos políticos, en México la indagación está estancada.

A quién le importa si el gobierno tiene evidencias suficientes.

La razón, según el diario, quien hace un largo recuento de los hechos en que se presume corrupción de la Casa Blanca a los 43; del espionaje a periodistas y críticos, hasta las denuncias de desvío de recursos públicos para apoyar campañas denota la intención de no afectar al PRI.

El rotativo recuerda del despido del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, quien llevaba la conexión de los sobornos con la campaña electoral priísta de 2012.

Medidas cautelares

Oceanografía en un escenario enrarecido, el apuñalamiento de dos trabajadores en la puerta de sus instalaciones, el incendio de la Junta Laboral de Ciudad del Carmen, el incendio del barco Caballo Azteca, embargado para garantizar el finiquito de la fuerza laboral… la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha ordenado aplicar medidas cautelares a algunos de los damnificados.

El organismo le envió un oficio a la Vicefiscalía General de Ciudad del Carmen, Campeche, para hacer cumplir la medida contra el gerente de Recursos Humanos de la empresa, Joaquín García Gómez, otro funcionario, Jorge Betancourt Montesco, y a su principal accionista, Amado Yáñez Osuna.

La prohibición impide acercarse o comunicarse con los trabajadores protegidos en el lugar donde se encuentren y darles protección policiaca.

La última ‘rareza’ fue el incendio de una bodega de la contratista de Pemex ubicada en el puerto, en cuyo interior se almacenaban materiales que también había sido embargados.

¿Llamadas locas?

Colocadas ante el INE 663 denuncias de Morena en las que se muestran 2 mil 657 números distintos desde donde se hacen llamadas difamatorias contra su candidato, Andrés Manuel López Obrador, éste le lanza la papa caliente al Instituto Federal de Telecomunicaciones, que a su vez lo avienta hacia las empresas del ramo.

Y aunque Teléfonos de México y Telcel se han deslindado de promover o instrumentar la última y nos vamos de la campaña sucia, es evidente que se puede identificar a los usuarios de cada una de las líneas.

La intensidad de la catarata es tal que hay quienes han recibido hasta ocho llamadas en dos días.

Televisa/Facebook

La empresa de avenida Chapultepec, en el marco de su campaña Todos al Mundial, está pactando con Facebook la posibilidad de ver las grandes escenas de Rusia 2018 vía una serie de requisitos que escalan desde conectarse a su sitio Facebook Light desde la página de Televisa Deportes utilizando los hashtags eficaces.

La compañía de Emilio Azcárraga Jean toma los derechos exclusivos por transmisión digital.

Reconocimiento

Quien acaba de otorgar un diploma a Televisión Azteca por la pluralidad de la barra de opinión que presenta ADN 40, es el Club de Periodistas.

La distinción incluye el compromiso de realizar una programación inteligente y comprometida con la audiencia.

A nombre del presidente de la empresa, Ricardo Salinas Pliego, y el director general, Benjamín Salinas Sada, recibe el reconocimiento en el marco de la entrega de la medalla ‘Defensa de la libertad y presencia del progreso’, a la directora de ADN 40 Opinión, Adriana Delgado.