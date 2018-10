Cuchara grande en año de Hidalgo

Al amago de que en el próximo sexenio se modificará la ruta, centrándose las adquisiciones en la Secretaría de Salud, las instancias estatales están ubicando modalidades inéditas que generan suspicacia de favorecer a determinados proveedores en el marco de la última y nos vamos

En el escenario están al menos los Servicios de Salud de Querétaro; los de Quintana Roo y los de Aguascalientes, colocando en paquete hasta 296 partidas distintas.

En el huacal de chile, dulce y manteca, se ubican tanto equipo médico como mobiliario de gabinetes de consulta y hasta de oficina.

La prisa por acelerar el proceso de licitación pública por un lado y la variedad de conceptos por el otro vuelve misión imposible el que los proveedores posibles puedan participar, a menos naturalmente, de que a uno de ellos se le hubiera dado la lista previamente, lo que constituiría información privilegiada.

Naturalmente, las inconformidades fluyen en cascada.

Las licitaciones se realizan bajo el sistema compranet, es decir, por vía electrónica.

Las convocatorias, naturalmente, aclaran que los participantes deberán disponer de 100% de los bienes requeridos en cada renglón.

Al efecto de verificar la exigencia, se realizan visitas a los domicilios señalados por los participantes.

En el caso de la convocatoria presentada por la Secretaría de Salud de Aguascalientes, ésta se publicó el 22 de agosto abriéndose un espacio el 3 de septiembre para una junta de aclaraciones, enviándose las preguntas vía electrónica un día antes.

Las muestras físicas de los insumos objeto de la adquisición se desarrolló del 4 al 7 de septiembre, notificándose el fallo el 28.

En menos de un mes, pues, se desahoga el proceso.

Las inconformidades planteadas hablan de que la modalidad limita la libre participación de las empresas y favorece a unas cuantas que con antelación tuvieron acceso a la intención de compra.

Aunque es evidente que en un sector sensible como es el de salud el cambio de sexenio no podría alterar el ejercicio cotidiano, la urgencia podría apuntar a la adquisición de medicinas o equipos médicos, no al mobiliario de oficinas.

Naturalmente, la intención por un lado es evitar terminar el ciclo con subejercicios presupuestales, para evitar la disminución de las partidas en el subsecuente, por más que se rompa la ortodoxia al mezclar peras y manzanas.

Como usted sabe, ante la decisión del nuevo gobierno de revisar los contratos, se suspendieron hace dos meses las rondas para entrega de concesiones de cara a la exploración y explotación de petróleo.

En esa ruta, la profesional propuesta para dirigir el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pidió detener acciones que pudieran comprometer recursos para el año próximo, lo que desató una tormenta, por más que detrás de la solicitud estaba la necesidad de reorientar el presupuesto.

Los girones presupuestales en el Año de Hidalgo.

Balance general

Abierta la denuncia de parte una investigación sobre posibles prácticas monopólicas en su modalidad de colusión contra empresas de monitoreo de medios por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, ésta les impuso a las involucradas una multa conjunta de 7 millones 258 mil 121 pesos.

De acuerdo con la resolución, las firmas Especialistas en Medios, Delfos, Comunicación y SUS Internacional, además a Emilio Otero Cruz y cuatro personas físicas, concertaron colocaciones de posturas en licitaciones públicas para permitir el triunfo de la primera, a cambio de ser subcontratadas o tener un servicio relacionado.

El periodo investigado fue de 2012 a 2016.

Se calcula que la colusión afectó al menos 24 procedimientos de contratación en diferentes instancias del gobierno, que oscilan desde las secretarías de Educación Pública y de Cultura, además de la Economía, hasta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor.

La Cofece le dio constancia a éstas para los efectos legales que pudieron darse.

El problema es que tras la resolución la empresa Especialista de Medios ha recibido más contratos. Se calcula que el monto global sería de 14 millones de pesos.

Estos los han otorgado más instancias de gobierno, en este caso la Presidencia, la Secretaría de Gobernación, la del Trabajo, y la de Comunicaciones y Transportes, entre otras.

Más contenido nacional

En una conferencia ante afiliados a la Cámara Americana de Comercio, el que fuera enviado del nuevo gobierno a la renegociación del extinto Tratado de Libre Comercio de América del Norte, colocó el dedo en el centro de la llaga.

Nuestro potencial exportador está supeditado a la adquisición de insumos del exterior, lo que nos coloca en condición de maquiladora.

Durante el evento se habló de una nueva política industrial que privilegie la integración de cadenas productivas, lo que aseguraría mayor valor agregado.

Como usted sabe en la inmensa mayoría de países con que comercia México existe un déficit en la balanza comercial, dada la necesidad de importar para exportar, a la vera de la cual se crearon los programas Index.

¡Eureka!

Al cuarto para las 12 del final del sexenio, Petróleos Mexicanos anuncia dos descubrimientos de yacimientos en aguas someras del Golfo de México con reservas conjuntas de 180 millones de barriles.

Estamos hablando de la misma área donde se ubica la zona de Cantarell y donde se descubrió el pozo Zama-l por parte de un consorcio encabezado por la firma Sierra Oil & Gas:

La perforación en este caso requirió de una inversión de 43 millones de dólares, de un total de 328 prometidos.

0-0

Semanas después de que se iniciara un diálogo con los organismos empresariales ante la protesta por el incremento de hasta 76% en las tarifas para uso industrial, el marcador sigue en blanco.

Aunque existía la promesa de congelar los montos hasta el fin de año, esta no ha llegado al papel.

En el desfile han pasado la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Hacienda y, naturalmente, la propia Comisión Federal de Electricidad.

Reconocimiento

La próxima semana, el presidente del Club de Industriales, José Carral, cumple 96 años, a cuyo marco el Consejo Directivo de éste le rendirá un reconocimiento.

Bajo su batuta el organismo se ha convertido en la principal pasarela del país en materia político-económica-social, abriendo debates, ubicando referentes, concretando encuentros.

El marco, sin embargo, da para un púlpito en materia cultural, desde la historia de México hasta las corrientes artísticas y el cine.

La fecha coincide con la asamblea del organismo en que notificarán nuevos escenarios al cambio de propietario del hotel en que se ubica.