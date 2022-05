La pandemia dejó sin trabajo a miles, pero emprendedores de Guanajuato encontraron una nueva forma de subsistir

Nayeli García/Enrique Pérez

Irapuato/San José Iturbide.- La pandemia le robó a Humberto Cordero la carrera que hizo por más de 13 años en una empresa, en la que no alcanzó a jubilarse. Lo despidieron por ser parte de la población susceptible de contagio, pero la crisis también lo impulsó a dedicarse a lo que realmente le gusta y a emprender un negocio por sí mismo.

“Me dijeron: ‘sabes qué por cuestiones del covid y todo lo que puede sobrevenir, y cómo eres de las personas de más edad, tomamos la decisión de separarte de la empresa’. Ahí sentí que la tierra se me abría, me sentí desorientado, desubicado, me cayó de sorpresa”, compartió Humberto.

Como él, miles de guanajuatenses tuvieron que apostar al autoempleo para sacar adelante a sus familias en medio de la crisis económica que trajo la pandemia.

Cabe citar que la tasa de informalidad creció casi cuatro puntos porcentuales durante la pandemia, al pasar de 50.1 % en el tercer trimestre de 2019, al 53.8 % en el mismo corte de 2021, de acuerdo con datos del INEGI.

Alcanza el éxito con mucho sazón

En marzo del 2020, Humberto tuvo que enfrentarse a una enfermedad desconocida formando parte de la población más vulnerable con 61 años de edad. Pero además de luchar por su vida, tuvo que afronta el desempleo y el cierre de puertas de muchos lados.

Los primeros meses cayó en depresión, sintió haberlo perdido todo, pero la necesidad de sacar a su familia adelante lo llevó a usar el dinero de la liquidación para buscar hacer algo grande.

“Fue muy difícil, pero no me deje caer. Tenía 61 años, sin pensionarme aún, y me dije: tengo que hacer algo, porque yo no tenía un soporte para poder trabajar… ¿Y qué hice? Acepté las condiciones, me liquidaron y con ese dinero empecé a vender comida en mi propia casa”.

Humberto no tenía estudios en preparación de alimentos, pero era una actividad que le gustaba y empezó a vender carnes asadas. Después tuvo la oportunidad de comprar una licencia de restaurante-bar y no dudó en adquirirla.

Mientras otros quebraban

En octubre del 2020 abrió su negocio en plena pandemia. Mientras otros quebraban por la misma situación, además de la inseguridad, los asesinatos y demás cosas que pasan alrededor de estos establecimientos, él iniciaba. Emprendedores de Guanajuato

Nunca tuvo miedo de fracasar. Tenía la idea de invertir en lo que le gustaba que es preparar comida y combinó esa pasión con la venta de alcohol. Le gustó verse a sí mismo realizado y con un negocio que empezó a posicionar en medio de la pandemia entre amigos, conocidos y antiguos clientes.

“De dos años a la fecha puedo decir qué bueno que me sucedió ese accidente laboral, porque no lo puedo llamar de otra manera. Tengo 63 años e invito a la gente que tenga mi edad que hagan lo que ellos quieran hacer y quieran desarrollar y se proyecten aunque sea un año”, expresó.

Su empresa lo quería de vuelta…

Una vez que la pandemia menguó, la empresa en la que trabajaba le ofreció regresar al empleo por el que lloró varios veces tras ser despedido.

“Les dije ‘muchas gracias, ya no regreso’. Ahora quiero brindarle la oportunidad a otras personas que se integren a la empresa que yo me quiero desarrollar a una manera más grande”, compartió.

La pandemia lo orillo a verse a sí mismo y saber que a su edad, ya no tenía que ser empleado de nadie. Hoy incluso busca abrir otro negocio similar.

“Misión cumplida, no. Esto no acaba hasta mi muerte”, exclamó el irapuatense que se siente motivado para seguir creciendo profesionalmente y hacer cosas grandes para él, su familia y las nuevas generaciones. Emprendedores de Guanajuato

Con las gelatinas goza de estabilidad

Jorge Doroteo Rogelio Chávez Carrillo inició su negocio ambulante de venta de gelatinas, flanes y postres en pleno centro de cabecera municipal, después de ser pasar gran parte de su vida trabajando en distintas empresas, por lo que ahora se autoempleó para poder sufragar los gastos de su hogar.

“Trabaje como chofer un aproximado de 7 a 8 años en distintas empresas, laborando alrededor de un año y medio en cada empresa. Pero después la situación del trabajo ya no estaba garantizada, y dejamos de trabajar, por lo que nos dedicamos al pequeño comercio con un negocio”, resaltó.

El cambio fue drástico ya que los comercios, sea cual sea, no dan la misma estabilidad como cuando se labora en una empresa: se percibe un sueldo seguro y se tienen también diversas prestaciones como seguridad social, aguinaldo, vacaciones y más.

Por lo que ahora, al autoemplearse se tiene que adecuar a lo que se vaya vendiendo. En ocasiones la ventas son buenas y en otras son ‘lentas’ o definitivamente no se tienen. Sin embargo, ‘va saliendo’ para poder vivir, por lo que debe continuar luchando.

Se da tiempo para otros trabajitos

Sin embargo, -resaltó- también efectúa otro tipo de ‘trabajitos’ púes tiene un hijo que se dedica a la compostura de línea blanca, por lo que en ocasiones le llega a ayudar. También realiza otras labores de albañilería como aplanados y repellados. Con ello gana otros ‘centavitos’ para poder completar los gastos.

Subrayó que,a pesar de no tener un horario estricto como en las empresas, llega a las 7:00 de la mañana para colocar su puesto. Aunque hoy día derivado de las altas temperaturas su negocio ha sido afectado, ya que las gelatinas, flanes y postres comienza a ablandarse.

Reiteró que precisamente al realizar diversos trabajos puede solventar los gastos, de lo contrario no lo podría efectuar. Sin embrago, no ha considerado regresar a trabajar en alguna empresa, pues hasta cierto punto tiene libertad de horario y trabajo.

