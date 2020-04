Empleo Temporal en Irapuato beneficiará a 400 personas

Nayeli García

Irapuato. – El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez dijo preferir ‘apretarse el cinturón’ que adquirir una nueva deuda, por lo que, en una revisión inicial del presupuesto, proyectan el ahorro de al menos 100 millones de pesos de gastos innecesarios, como la compra de uniformes nuevos.

Dijo lo siguiente: “Estamos sujetos a lo que el Gobierno del Estado, a partir de la deuda de los 5 mil millones que le fue otorgada, ver como tiene pensado repartir entre los municipios, sobre todo para sortear este asunto del coronavirus así que por lo pronto no hay un criterio de endeudamiento, hay que esperar y queremos ser muy cautelosos en ese sentido”.

Ricardo Ortiz recordó que, pese a los recortes federales que se han dado desde el año pasado, Irapuato no ha buscado deuda y en su lugar ha visto otras opciones como el apoyo financiero de 150 millones que le otorgó la Japami para la compra de luminarias y para reforzar el tema de seguridad, y ante esta nueva crisis y posible recorte de participaciones por el poco valor que tiene el petróleo, ya se están tomando previsiones.

Comentó: “No descartamos suspender acciones prioritarias o acciones, por ejemplo, ahorita tan sólo en una revisión inicial ya llegamos a 100 millones de pesos, que por ejemplo uniformes para los empleados de presidencia ni modo nos ponemos lo mismo, aunque tenemos convenio con los sindicatos, yo creo que entenderán que por ahora no es prioritario y situaciones de esa naturaleza”.

Ortiz dijo que, si se tiene que llegar a suspender la obra pública se hará para dar suficiencia económica para las actividades básicas y prioritarias de la administración municipal, y para el apoyo de la ciudadanía.

Puntualizó lo siguiente: “Todo depende de que logremos frenar esta curva ascendente del coronavirus, si no se sale de control y no se nos sale de las manos, más rápidamente podremos restaurar una serie de cosas y no tener que sacrificar tanto lo económico, lo particular o la vida de las personas”.

