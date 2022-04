Oswaldo Ponce Granados lamentó que la búsqueda de empleo en la Presidencia de Romita se convirtió en una cultura para hacerse rico sin trabajar

Karla Silva

Romita.- El alcalde Oswaldo Ponce Granados lamentó que en Romita se “ha adoptado una cultura de buscar empleo en la Presidencia de Romita y luego demandar para obtener laudos a favor”.

Aunque no reveló cifras relacionadas con la administración donde repite cargo, expuso que se trata de una ‘mala cultura’ en perjuicio de las finanzas municipales. Mencionó como ejemplo desde la presidencia:

También lee: Llaman a regularizar Reglamento de Construcciones en Romita

“Yo voy, trabajo en la presidencia, me porto mal, hago que me corran. Demando y, ya demandando, me siguen pagando y cobro salarios caídos. Hasta que llego a un acuerdo, de aquí a que me pagan, sigo ganando y me hago rico sin trabajar. Es un modus vivendi”.

Por lo anterior, consideró necesario que los trabajadores de la presidencia gocen de sus derechos y, que al mismo tiempo, cumplan con sus obligaciones.

“Y que quede de manera bien asentada que aquel que no cumpla con sus obligaciones en presidencia tienen que ser despedidos con todas bajo la ley. Además, sin obtener ningún recurso”, puntualizó.

Lee más: Urgen proyectos de pavimentación ante deterioro del asfalto en Romita

Al mismo tiempo, Ponce Granados lamentó que para muchas personas el obtener un trabajo en la presidencia “ya sea parte de una cultura social” en el municipio. Por ello, dijo que se han realizado revisiones en las dependencias para conocer la función de cada uno de los trabajadores.

Te puede interesar:

ac