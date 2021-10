María Espino

Guanajuato.- Empleados y ex empleados de General Motors, planta ubicada en Silao, se manifestaron afuera de las instalaciones se la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) para exigir les den solución a las demandas laborales que han interpuesto buscando la reinstalación laboral de Israel Cervantes y de Sergio Contreras Ortega o el pago de la liquidación conforme lo establece la Ley.

Israel Cervantes explicó que él laboró durante 13 años en GM y desde hace poco más de dos años fue despedido ofreciendo 85 mil pesos como liquidación por todo ese tiempo laborado, cantidad que señaló no es lo que le por Ley le corresponde y por ello decidió entablar una demanda en contra de GM para obtener lo que debe ser. Sin embargo, lleva dos años en pleito sin que le resuelvan nada.

Cabrera manifestó que al igual que él y Sergio Contreras hay por lo menos otros diez de sus compañeros que pasan por la misma situación, se fueron a juicio, interpusieron la queja respectiva ante la STPS, pero no les han dado seguimiento y buscan que les resuelvan las demandas pues resaltó que ya en algunos casos han pasado casi cinco años sin que se les dé solución.

Señaló que este viernes acudieron a las oficinas de la STPS en Guanajuato capital por que fueron citados por el abogado de GM, pero tras casi una hora de esperarlo no llegó por lo que dijo que los afectados consideran que es una burla de parte de la empresa y también por parte de la STPS ya que les han argumentado que no avanza su caso porque no localizar a GM, lo cual calificaron de ilógico pues resaltaron que se trata de una empresa con más de 28 años establecida en Silao y con casi 10 mil empleados.

“Vemos como burla por parte de la secretaria el que no puedan localizar a la empresa General Motors o simplemente la corrupción que se sigue viviendo hace que no la encuentren”, expresó Sergio Contreras.

Finalmente, Sergio Contreras dijo esperar que “ahora si encuentren la dirección de GM” antes de próximo 21 de octubre, cuando tendrá la quinta audiencia en donde también espera se resuelva el caso y se haga justicia.