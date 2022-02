Los empleados denunciaron que no existe justificación para quitarles su trabajo y que el alcalde aseguró que no habría despidos

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Despiden a 20 empleados de la administración municipal. Algunos tenían más de 30 años de servicio en la administración pública. Así lo denunciaron los afectados, quienes acudirán a las instancias de la defensa del trabajo.

Los empleados denunciaron que no existe justificación para su despido.

Al respecto, el director de Desarrollo Social, Alejandro Cuna Carranco, área a donde pertenecían los empleados, mencionó que los despidos son movimientos que se realizan como cambio de ciclo en un lugar de trabajo.

Los ahora exempleados municipales relataron a los medios de comunicación, de manera anónima por temor a represalias, que el pasado viernes se les indicó que pasaran a recursos humanos.

Les informaron a los empleados sobre el despido a partir de ese día sin explicar alguna justificación:

“Nos indicaron que ya no era necesario checar y que después nos llamaban para ver lo del finiquito o la indemnización. Este lunes nos presentamos y ya el checador no nos aceptó. Pasamos a recursos humanos y nos dicen que no hay problema, que confiemos en ellos y que todo sale bien, pero pues no hay justificación”, denunciaron los empleados.

Algunos de estos empleados tenían más de 30 años en la administración municipal.

Señalaron que esperan les informen el motivo del despido y de existir que se les liquide conforme a la ley.

Foto: Yadira Cárdenas

“Nos confiamos que el alcalde siempre dijo que no habría despidos. Nosotros solo queremos trabajar o que nos den lo que es por ley”.

Alejandro Cuna Carranco, director de Desarrollo Social, señaló que son movimientos por cambio de ciclo.

Destacó que no están injustificados los despidos de los empleados y están dentro de lo legal:

“Se les está pagando. El cálculo se hace conforme a lo que corresponde. No se queda a deber. No se está negociando ni siquiera pagos parciales, se paga lo que ganarían si decidieran irse a un proceso”.