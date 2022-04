Los empleados municipales de Huanímaro nunca han tenido acceso a la prestación del servicio médico a través de la seguridad social

Huanímaro .- Mientras que el gobierno municipal planea invertir 2 millones de pesos en la realización de las Fiestas de San Juan y de la Cueva, los empleados municipales de Huanímaro, incluyendo a los elementos de la Policía local, seguirán sin recibir sus prestaciones laborales como la seguridad social.

La alcaldesa Laura Villalpando Arroyo confirmó que se contrató a un médico para brindar atención a los empleados y funcionarios, solamente en un primer nivel. Esto siempre y cuando no padezcan de alguna enfermedad grave.

Tras confirmar que para la realización de la feria el gobierno municipal dispuso de dos millones de pesos como presupuesto, la alcaldesa huanimarense confirmó que los empleados municipales de Huanímaro no serán incorporados a ningún servicio de seguridad social, como el IMSS o el ISSSTE.

Falta de seguro no es nuevo

Sin embargo, esto no es un tema nuevo. Los empleados municipales de Huanímaro nunca han tenido acceso a la prestación del servicio médico a través de la seguridad social. Siempre han dependido de un servicio particular, que se presta en diferentes modalidades de manera básica. Es decir, sólo garantiza la atención médica básica y medicamentos para aquellos empleados que no sufren de alguna enfermedad degenerativa, que no requieren de alguna cirugía o que no necesiten de un tratamiento especializado.

Laura Villalpando Arroyo no informó el costo que tendrán los honorarios del médico ni la cuantía en el gasto de los medicamentos que se van a adquirir para la atención médica de los trabajadores, sin embargo, aseguró que cuantificaron erogar aproximadamente 250 pesos por empleado.