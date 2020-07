Empleados de SFIA se quejan por que oficinas no cuentan con medidas sanitarias

María Espino

Guanajuato.- Existe una carpeta de investigación con el número 63433/2020 en la agencia número 3 del Ministerio Público (MP) de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) en contra de las cuatro mujeres que fueron detenidas el viernes durante la Manifestación que integrantes de los colectivos “Sembrando Comunidad” “A tu encuentro” y “Justicia y Esperanza” efectuaron en las inmediaciones de la glorieta Santa Fe.

De acuerdo a lo informado por el Abogado Roberto Saucedo Pimentel, quien apoyó a las detenidas, la causa de la carpeta de investigación es por “ataque a las vías de comunicación” según se lo informaron el viernes en barandilla al explicar la causa de la detención y resaltó que este lunes le confirmaron en el MP la existencia de una denuncia penal en contra de las cuatro arrestadas.

“El Oficial calificador en barandilla les informó que ya no tenía el expediente y que todo se había pasado al MP, entonces dijimos si hay algo en el MP, nos fuimos de inmediato al MP (…) nos proporcionaron el número de carpeta, el nombre de la titular y la confirmación; si hay una denuncia penal en contra de las cuatro”.

Saucedo adelantó que mañana martes la licenciada Carmen Ramírez, quien fue una de las arrestadas el viernes y remitida a barandilla, acudirá al MP buscar a Zoila Reina Ramirez, que fue quien abrió la carpeta de investigación, para que les entreguen una copia del expediente y conocer a detalle de que se les acusa.

“Esta una denuncia desde el viernes, lo raro del asunto es que cuando los detienen voy y habló con la Juez calificador del municipio y ella inmediatamente me aclara, Lic. esto no tiene nada que ver con el municipio nos están pidiendo apoyo las Fuerzas de Seguridad como depositarios de las personas detenidas pero el tema es directo entre las Fuerzas de Seguridad y el Ministerio Público”.

Pimentel también resaltó que hay confusión en cómo se está dando este caso pues explicó que lo lógico debió ser que tras la detención de las cuatro mujeres el MP las dio llamar a declarar y ahí definir si las ponía o no en libertad, pero sin mayor problema las dejaron libres directamente en barandilla sin que pasaran al MP y luego más tarde el Secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca Apendinni, en rueda de prensa, hizo mención a una investigación en proceso sin abundar en detalles y eo motivo a que este lunes acudieran al MP a investigar.

“Lo usual cuando pasa esto es que el Ministerio Publico pase a declarar a los inculpados y ahí determine si los libera o no los libera y en este caso ninguna pasó con el Ministerio Público y directamente las liberaron (…) lo que nos llamó la atención es que ese mismo viernes por la tarde Alvar Cabeza de Vaca (Secretario de seguridad Publica del Estado) cuando da la conferencia él dice que hay una investigación y sigue su curso, se me prendieron las alarmas y dije que esto no checa”.

Sobre la cusa que motiva la denuncia penal, Saucedo Pimentel dijo que no saben y recordó que el viernes en barandilla le informaron que fueron aseguradas por ataques a las vías de comunicación.

Saucedo dijo que los familiares de personas desaparecidas no sabían del tema y que él habló con José Gutiérrez Cruz, dirigente de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, quien se dijo sorprendido ya que aseveró desconocer la existencia de la denuncia.

Por lo anterior Roberto Saucedo puso en tela de juicio las mesas de diálogo y negociación de parte de autoridades de gobierno del estado, pues dijo: “estamos dialogando pero me estas investigando de que se trata, creo que una muestra de buena voluntad es retirarme la denuncia, en muestra de buena voluntad, pero no dialogando con la guadaña encima, eso es algo que si preocupa”.

