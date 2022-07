Uriel, empleado del Municipio de Manuel Doblado, tuvo un accidente que involucró a un ganadero; ahora este lo demanda y pide apoyo

Jonathan Juárez

Manuel Doblado.- Estaba por amanecer. Ya pasaban las 6:00 horas cuando Uriel Álvarez circulaba en la carretera de la comunidad de Frías a Manuel Doblado. Manejaba un automóvil de Servicios Públicos Municipales —dependencia donde ha trabajado durante varias administraciones— cuando, de pronto, un accidente ocurrió.

Varios animales de ganado estaban en la carretera y de frente vio venir a un autobús de pajeros. Fue en segundos: atropelló a varios de ellos y, por el impacto, fallecieron. En tanto, Uriel, de 44 años, resultó con un brazo facturado como consecuencia del accidente.

Fotos: Archivo

Por este accidente, el dueño de los animales lo demandó y le solicita cerca de 150 mil pesos, correspondientes al ganado que perdió. Entrevistado en el hospital, señala que el Municipio también le solicita un cobro por 38 mil pesos por los daños del vehículo.

Aseguró que el estrés que le ha causado la circunstancia ha dañado su salud, toda vez que el empleado del Municipio de Manuel Doblado padece diabetes e hipertensión.

“Estaba trabajando cuando pasó el accidente y me operaron la mano porque se me quebró. No solté el volante. Dijeron que iban a ayudarme y no me ayudaron para nada. Hasta ahorita no hay resultado de nada. Los de los animales ya hasta me tienen demandado. Y a la vez el municipio me está demandado por los daños del camión. Aparte, de ahí me enfermé. Ya andaba bien y controlado, pero de ahí para acá, empeoré. Ni me asesoran ni me acompañan”, lamentó.

Foto: Jonathan Juárez

Señaló que el Municipio lejos de respaldarlo, lo ha dejado solo para enfrentar la demanda que realizó el dueño del ganado.

Actualmente, es atendido en la clínica T21, del Seguro Social, en León, donde llegó desde el domingo pasado. De hecho, faltó a un citatorio que le hicieron para ir a declarar el pasado martes.

Dada su condición, se solicitó una postura de la administración municipal de Manuel Doblado, pero Comunicación Social señaló que respondería más tarde.

