Uriel Álvarez, empleado de Servicios Públicos de Manuel Doblado, insistió que el Municipio no le ha resuelto desde hace 9 meses

Jonathan Juárez

Manuel Doblado.- El vehículo en el que viajaba un empleado de Servicios Públicos de Manuel Doblado no contaba con seguro por parte del municipio. Así lo expresó Uriel Álvarez León, quien en noviembre pasado manejaba la unidad y que atropelló a animales de ganado.

En entrevista señaló que el gobierno municipal no le ha dado ninguna respuesta ni apoyo al respecto de las demandas que enfrenta.

“Ya sigo mejor, pero sigo internado. En la Fiscalía tengo cita hasta octubre, donde tengo que presentarme. No estaba asegurado el camión. Ya se había vencido el seguro. Es responsabilidad del Municipio. Yo hasta ahorita estoy esperando qué se arregla con ellos, pero veo que no hay resultado. Sí me di cuenta que ya se había vencido el seguro y no lo tenían asegurado. Aparte, estaba mal el camión, en varias cosas: los frenos, las luces, y les reporté también a Servicios Públicos, las llantas malas”, comentó.

Fue el 23 de noviembre de 2021, cuando Uriel Álvarez viajaba en un camión de Servicios Públicos y se accidentó impactándose contra animales de ganado. La unidad que manejaba no contaba con seguro de vehículo, según él mismo señaló.

El pasado 29 de julio, Correo dio a conocer el caso del empleado municipal, quien padeció el accidente vial. El gobierno municipal sigue sin respaldarle. Por el contrario, lejos de ello, enfrenta las demandas de la propia administración municipal y del dueño de los animales fallecidos en el accidente, explicó.

El percance se dio mientras Álvarez circulaba por sobre carretera que conecta la comunidad de Frías con Manuel Doblado. Manejaba un automóvil de Servicios Públicos Municipales —dependencia en la cual ha trabajado durante 28 años— cuando, de pronto, el accidente ocurrió.

Sin respuesta, empleado de Servicios Públicos de Manuel Doblado

Los animales de ganado estaban en la carretera, por lo que atropelló a varios de ellos. Por el impacto, varios fallecieron. En tanto, Uriel, de 44 años, resultó con un brazo facturado como consecuencia del accidente. Actualmente se encuentra hospitalizado en la clínica T21 del Seguro Social en León.

Por este accidente, el dueño de los animales lo demandó y le solicita cerca de 150 mil pesos, correspondientes al ganado que perdió. Entrevistado en el hospital, señala que el Municipio también le solicita un cobro por 38 mil pesos por los daños del vehículo.

“No nada más es el que yo traía: todos los vehículos los traen muy mal, y puede pasar otro accidente con otra persona de mis compañeros”, dijo.

Desde el momento en que Uriel dio su versión, se solicitó la postura del Municipio respecto al caso, pero no hubo respuesta.

