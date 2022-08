La empleada fue despedida de Protección Civil de Silao, después de que acudió a denunciar a su agresor por violencia sexual y laboral

León.- La situación laboral de una de las víctimas de violencia sexual y laboral que habría sido ejercida por parte de funcionarios de la administración de Silao, no ha sido resuelta.

La ex empleada de Protección Civil fue despedida horas después de acudir a presentar su denuncia ante el ministerio Público. Fue la misma ofendida -a favor de quien en la última semana se logró la vinculación a proceso penal de su presunto agresor, por el delito de hostigamiento sexual-, quien confirmó que sigue sin una fuente de ingresos y que aún no se ha resuelto su estatus laboral.

“No he vuelto a trabajar desde ese día que me sacaron (de las instalaciones de PC) con municipal (fuerza pública). Aún no me han arreglado nada… y en el Municipio (Dirección de Recursos Humanos) no me han dado respuesta”, mencionó.

Recientemente, el alcalde Carlos García declaró que las cuatro víctimas continúan en labores y que los funcionarios están separados del cargo y sin goce de sueldo.

Señaló que ya se tomaron las declaraciones a las mujeres y que a principios de septiembre el proceso continuará con los implicados, casi cinco meses después de que el caso se hiciera público.

“Lo que determine Contraloría (Municipal), que es el ente que va a determinar, eso sería lo que acataríamos (en materia administrativa)… vamos apenas al 50% (del proceso), me súper urge que ya se dictamine”.

No existía protocolo de atención

Además, mencionó que derivado de que se conocieron tres de los casos, se detectó que en Guanajuato no existía un protocolo de atención, basado en un reglamento municipal: “Una Contraloría Municipal no podía ejecutar prácticamente nada si no tenía ese protocolo”.

Agregó que elaboraron el Primer Reglamento para Prevenir y Atender la Violencia Laboral, Acoso y Hostigamiento Sexual en la Administración Pública Municipal, con apoyo del Centro Las Libres, del IMUG y de la Prodheg, el cual será turnado al Ayuntamiento para su aprobación.

