Empeora el estado de la ciclovía de Solidaridad

La obra fue realizada por la administración anterior, pero por la misma empresa constructora

Lorena Ramírez

Irapuato.- La ciclovía de la avenida Solidaridad se encuentra en pésimas condiciones a tres años de su inauguración, en algunos cruces presenta desniveles que impide el tránsito libre a los usuarios.

Esta obra fue realizada por la constructora del actual municipio pero durante la administración pasada, además de que en algunas zonas fue destruida por la rehabilitación del bulevar Solidaridad. Ciclistas se quejaron de la existencia de escombro y cruces peligrosos. En algunos de los camellones las rampas no han sido reparadas.

“Con las obras ya no se utiliza mucho la ciclovía, los semáforos para bicicletas se desconectaron, pero lo que sigue mal son los cruces en los retornos, fueron intervenidos y son peligrosos ya que no se repararon y hay desniveles de más de 15 centímetros, además no cuentan con iluminación, urge que los reparen”, comentó un usuario.

En ella se invirtieron más de 12 millones de pesos para su adecuación con los camellones alrededor de un tramo de 5 kilómetros que van desde la Avenida Álvaro Obregón hasta la Mega Bandera en la salida a León.

La obra fue entregada con meses de retraso

La obra se inició a finales del 2014 y fue entregada a la administración con varios meses de retraso con la obra se buscó fomentar el uso de vehículos sin motor y disminuir las emisiones al medio ambiente.

Con motivo de la rehabilitación del pavimento del bulevar Solidaridad, algunos de los cruces fueron recortados, otros más quedaron en desniveles que no han sido modificados, pues la tierra quedó expuesta y se desmorona.

El mantenimiento en las jardineras es escaso, pues algunas de las ramas de los arboles invaden la vía, debido a su poca altura, el paso de los ciclistas y peatones que solían utilizar esta obra ha disminuido.

RC