‘Empapa’ de ciencia a los acambarenses

Domingo Torres ha destacado en sus pasiones; comenzó como basquetbolista, pero luego se decidió por la investigación

Onofre Lujano

Acámbaro.- El acambarense Domingo Torres Lucio tiene dos pasiones: el basquetbol y la ciencia. Pese a que ha realizado estudios de posgrado en Estados Unidos y Europa, quiso regresar a su país para investigar y enseñar a las nuevas generaciones.

Refiere que el basquetbol le abrió las puertas a la edad de 13 años, cuando el profesor David Mitzi Padreñan, lo invitó y en un año era ya parte de la selección estatal de Guanajuato, “en tres años era de los elementos nacionales mejores de mi edad, eso me permitió estudiar en Morelia”.

Dijo que ya en el Tecnológico de Morelia, tuvo la oportunidad de representar a esa institución en torneos nacionales, Después se fue al Instituto Politécnico Nacional a estudiar, “con la esperanza de seguir mi carrera deportiva y enrolarme en un equipo nacional, donde me llegó una oportunidad de entrar a la selección de basquetbol. También he sido entrenador en la selección infantil del estado de Guanajuato, entrenador en el estado de Michoacán, actualmente entrenador asistente de la selección varonil del Instituto Tecnológico de Morelia”.

La ciencia

Torres se recibió de ingeniero en Comunicación y Electrónica en el IPN en 1991. Obtuvo diplomados en la universidad de Harvard y en la Politécnica de Cataluña, España, y se doctoró en la Université Henri Poincaré, en Microelectrónica e Instrumentación. Su trabajo actual, es profesor-Investigador tiempo completo en Instituto Tecnológico de Morelia, postgrado de graduados e investigación en Ingeniería Eléctrica. Tiene varias investigaciones publicadas entre ellas ‘Estudio y Diseño de una granja solar fotovoltaica de 15 MV’ y ‘Simulación de contralores de potencia tolerantes a fallas para convertidores estáticos’.

Ha viajado a Bélgica, España, Turquía, Estados Unidos, Francia para realizar investigaciones por parte del Tecnólogico de Morelia. Por ejemplo, este año fue seleccionado para el Programa de Cooperación Científica México-Francia 2018-2021, con una investigación que se realiza en coordinación con profesores de la Universidad de Lorena en Nancy, Francia.

Sin embargo, aún con esa currícula no pierde sus raíces. Recuerda con cariño que su infancia y juventud en Acámbaro, “y nunca he perdido ese contacto a pesar de que he andado por muchos lugares, vengo de una familia ferrocarrilera con cinco hermanos: José Luis Alejandro, Esther y Carlos, y mi padre que es uno de mis ídolos por su personalidad y fortaleza, es Domingo Torres Bautista y mi madre una guerrera, Ma. Esther Lucio Torres.Tenemos orígenes de ferrocarrileros en ambas familias y con gente muy humilde que nos impulsó siempre a la educación”.

