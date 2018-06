Emite PC recomendaciones por la temporada de lluvias

Pide a los ciudadanos que barran el frente de sus casas y evitar encharcamientos

Luz Zárate

Celaya.- Hasta el momento no se han presentado afectaciones graves por las lluvias del miércoles y ayer, sin embargo para evitar encharcamientos las autoridades exhortaron a los ciudadanos a ayudar con la limpieza en las calles y sanear las coladeras para evitar encharcamientos.

El titular de Protección Civil y Bomberos de Celaya, Iram Álvarez de la Rosa, informó que hubo encharcamientos a nivel de banqueta en el fraccionamiento Senda Real, así como en la segunda sección de la colonia Arboledas, en la colonia El Becerro, y en las comunidades de San José de Guanajuato, y primera fracción de Crespo.

Y debido a que existen probabilidades de que se registren nuevas precipitaciones pluviales en próximas horas, Protección Civil seguirá al pendiente y con revisiones constantes del nivel del Río Laja.

“Se están acercando dos ondas tropicales, por el lado del atlántico por la Península Yucatán y por el lado del Golfo, el pronóstico es que el fin de semana impacte este fenómeno ciclónico en el lado de Michoacán, Jalisco y Guerrero y probablemente continuemos con mal tiempo, se nos cayeron cuatro árboles en la mañana y tres en la tarde. De acuerdo a los pronósticos que tiene el servicio metereológico nacional, es que el fin de semana probablemente continuemos con mal tiempo”, manifestó.

Y como uno de los principales problemas que se generan en Celaya son los encharcamientos Irám Álvarez, y el director de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa) hicieron el llamado a la población para que apoyen en la limpieza del frente de su casa, que la basura no se tire en las calles y hagan lo posible porque no se destinen los residuos a las coladeras.

Este miércoles el agua alcanzó un aproximado de 12.7 milímetros, se cayeron siete árboles en diferentes zonas.

Tiempo no

detiene bacheo

La labor de bacheo de la Dirección de Obras Públicas no se verá afectada por las lluvias, ya que esta es una labor permanente, señaló el titular del área, Enrique Miranda Carrera.

El funcionario aclaró que el programa de bacheo es permanente durante todo el año y es en esta temporada cuando incrementan las acciones.

“Es un trabajo permanente, independientemente que llueva o no se está bacheando, se está reparado carpetas en mal estado, tapando hoyos; aunque no llueva hay carpetas que están muy dañadas”, afirmó.

Señaló que debido al incremento de las calles en mal estado provocado por las lluvias se incrementa el número de acciones y cuadrillas, fundamentalmente en las vialidades principales.

“Se carga con las lluvias hay incremento de baches y se meten más cuadrillas, tenemos un trabajo de mantenimiento y bacheo propio de la dirección, sólo de material es alrededor de 6 o 7 millones de pesos, más la mano de obra supera los 10 millones de pesos”, comentó Carrera Miranda.

Indicó que el trabajo se realiza en su mayoría en las principales avenidas de la ciudad, pero también se atienden reportes ciudadanos en las colonias.

Resaltó que una de las vialidades que constantemente recibe este tipo de reparaciones es la avenida el Sauz, por ser una vía muy grande y con una alta concentración de tráfico.

Piden barrer frentea sus casas

Roberto Lira