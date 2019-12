Emite gobierno de Salamanca recomendaciones para no ser víctimas de la inseguridad

Algunas de las sugerencias son: sean discretos sobre la cantidad que perciben, priorizar movimientos financieros, no confiar en extraños y no contar dinero a la vista

Redacción

Salamanca.- El gobierno municipal reitera el compromiso y las recomendaciones permanentes con los ciudadanos para trabajar en conjunto y para reforzar todas aquellas estrategias que tienen el propósito de salvaguardar su integridad física y su patrimonio.

La Dirección General de Seguridad Pública, solicita a los ciudadanos que ante cualquier situación de inseguridad o riesgo, llamen al 911, así como atender las siguientes recomendaciones ante el flujo de dinero, pagos de quincena y bonos que emiten las empresas en esta temporada del año.

Para evitar el robo a transeúntes, es importante tener discreción sobre la cantidad percibida, organizar actividades al interior del banco, priorizar movimientos financieros, no confiar en extraños al momento de retirar efectivo, no contar dinero a la vista de otras personas, no acudir a cajeros automáticos en la noche o en sitios aislados, además de evitar caminar por calles oscuras.

Mediante acciones bien hechas, la Administración Municipal busca salvaguardar la integridad de los ciudadanos, así como sus bienes, además de devolver la paz y la tranquilidad a nuestra ciudad, manteniendo un gobierno cercano y de puertas abiertas.

