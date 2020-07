Emilio Lozoya ya está en México, será trasladado al Reclusorio Norte

Redacción

México.- Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador comento que la extradición de Emilio Lozoya es un tema importante para continuar limpiando la corrupción en el país.

Durante la madrugada de este viernes, el ex director de Pemex, aterrizó en México y fue trasladado al Reclusorio Norte; las autoridades del gobierno de la CDMX comentaron que no tienen el registro del ingreso de Emilio Lozoya al centro penitenciario.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República informó que fue trasladado a un hospital por problemas de anemia.

“Acerca de esta extradición repito lo que ya he dicho en otras ocasiones, es algo muy importante para seguir limpiando de corrupción el país, para que no haya repetición de estos hechos vergonzosos”, dijo durante su conferencia en Manzanillo.

Reiteró AMLO que la detención de Lozoya ayudará a que “se estigmatice a los corruptos, para que haya vergüenza y nunca más se vuelvan a cometer saqueos”, y que esto impulse a terminar con la corrupción que, “es la principal causa de la desigualdad económica y social de nuestro país”, dijo.

Emilio Lozoya

Andrés Manuel López Obrador informó que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de inteligencia Financiera participará en el inicio de este proceso, en tanto que Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que el exfuncionario fue trasladado al Reclusorio Norte, pero debido a problemas de salud fue ingresado a un hospital privado.

AMLO reiteró que la llegada de Lozoya Austin ayudará para saber “qué ocurrió, por qué, a quiénes y a cambio de qué se entregaron sobornos en el caso Odebrecht. No tengo reporte sobre el estado de salud. No tengo esa información, sé que ya está en el reclusorio de la Ciudad de México y de que va a iniciar las diligencias al mediodía de hoy. Esto me lo informó el responsable de la Oficina de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, que está convocado para participar en el inicio de este proceso”.

“Quiero aclarar, poner de manifiesto, repetir que este proceso como lo establece el marco legal vigente, está a cargo de la Fiscalía General de la República. Ya no es como antes, que la procuraduría de justicia dependía del Presidente, ahora se trata de un organismo autónomo, desde luego forma parte del Estado mexicano y le tenemos respeto a esta autónoma y al mismo tiempo, reconocimiento al fiscal Alejandro Gertz Manero, que lo consideramos un hombre íntegro, incorruptible, un hombre recto”.

Alfonso Durazo, indicó que Lozoya “fue ingresado en este penal (Reclusorio Norte), pero fue traslado inmediatamente después a un hospital privado por algunos síntomas y algunas molestias que presentó”.