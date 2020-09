Embajador estadounidense felicita mexicanos por aniversario de Independencia

Redacción

Los Ángeles.- Una oficial de policía actúo rápidamente para salvar a su compañero herido, sin importar que ella misma había sufrido muy severas lesiones.

El brutal ataque que sufrieron dos oficiales del Departamento del Alguacil el sábado pasado ha causado indignación a escala nacional. Un sujeto se acercó a la patrulla donde se encontraban los oficiales, abrió fuego directamente contra ellos y luego huyó corriendo de la escena.

Los hechos fueron captados por una cámara de seguridad. Las autoridades consideraron que se trató de una emboscada, aunque no se ha informado cuál sería el móvil ni quién es el agresor.

Las víctimas fueron, una mujer de 31 años, que tiene un hijo de 6, y un hombre de 24 años se encuentran actualmente en el hospital en condición crítica. No se han revelado aún sus nombres, pero, según el relato del periódico Daily News, la oficial, que estaba cubierta de sangre tras haber recibido un balazo en la mandíbula, aun así, acudió a ayudar a su compañero, que había sido herido en la cabeza.

En el video que ha sido difundido no se ve esa escena, pero se afirma que después de recibir los disparos los oficiales abrieron las puertas de su auto patrulla y salieron de.

El responsable de la agresión está prófugo y se desconoce su identidad. Las autoridades investigan y ofrecen una recompensa de 100,000 dólares a cambio de información que permita identificar al tirador.

Moments ago, 2 of our Sheriff Deputies were shot in Compton and were transported to a local hospital. They are both still fighting for their lives, so please keep them in your thoughts and prayers. We will update this thread with information as it becomes available.

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020