Elvira Paniagua se niega a calificar su administración, sus funcionarios y el tema de seguridad

La alcaldesa aseguró que la calificación la deben de poner los propios ciudadanos. Aunque no descartó el que se esté haciendo un “corte de caja” para dar a conocer los resultados de trabajo este primer mes del 2020

Luz Zárate / Roberto Lira

Celaya.- A un año y tres meses que asumió el cargo como presidenta municipal, la alcaldesa Elvira Paniagua se negó a calificar como ha sido su ejercicio de gobierno, tampoco quiso dar una calificación a su administración y funcionarios, y menos quiso evaluar el tema de seguridad.

“No yo no le doy calificación, la calificación la da el ciudadano, y en ese sentido tenemos que estar. Trabajamos a través de un programa de gobierno y el programa de gobierno tiene metas muy establecidas”, manifestó.

La presidenta dijo que se está “haciendo un corte de caja” y se estarán dando los resultados en este mismo mes respecto al trabajo que se ha hecho.

“Tenemos retos importantes que atender y no hablaré de calificación, hablaré de que hay retos importantes que atender en Celaya, en Guanajuato y en México, en Celaya qué es lo que a mí me toca”, indicó.

Dijo que el tema de seguridad es el tema prioritario para todos los niveles de gobierno y “por supuesto para el municipio”.

Por su parte el Secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental, dijo que no hay una fecha establecida para que haya resultados en materia de seguridad.

No le preocupa la destitución

Ante el proceso de revocación de mandato que se lleva en el Congreso del Estado, la presidenta municipal, Elvira Paniagua Rodríguez, señaló que continúa trabajando con normalidad, y dejará que el poder legislativo defina la solicitud hecha por ciudadanos.

La solicitud de revocación de mandato hecha por la Asociación Alianza Celayense continúa avanzando al interior del Congreso del Estado; este lunes la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales analizó dicha petición y la próxima semana podría presentar un dictamen sobre ello, a lo que la presidenta municipal señaló que más que preocuparle esta situación le ocupa seguir trabajando.

“Yo estoy trabajando, no me preocupa, mejor me ocupa, no hemos dejado de trabajar ningún día que es lo que realmente nos corresponde, estar trabajando y eso es lo que estamos haciendo; que el congreso haga lo propio y ya el tendrá que tomar sus definiciones de acuerdo a la información que tenga… Yo estoy sujeta a lo que el congreso”, comentó la edil.

Comentarios

Comentarios