Elude exsacerdote pago a víctimas de abuso sexual

Jorge Raúl Villegas Chávez fue sentenciado en abril del año pasado por explotación de menores contra dos de sus alumnas en el Colegio Atenas se le reafirmó la sentencia a 90 años y siete meses

Redacción

Irapuato.- Tras año y medio de ser sentenciado y ocho días de que se reconfirmara la ejecución de la misma a 90 años y siete meses de cárcel por los delitos de corrupción de menores, explotación sexual, violación y abuso sexual contra cinco menores de edad, el exsacedorte católico, Jorge Raúl Villegas Chávez, continúa sin pagar el daño moral de más de 100 mil pesos a dos de sus víctimas. Sería hasta dentro de 30 años, cuando legalmente las partes afectadas podrán reclamar el dinero.

Hace año y medio, el 3 de abril del 2018, Villegas Chávez fue sentenciado a 90 años y siete meses de cárcel, cuando se demostró penalmente su responsabilidad en los delitos de violación, explotación y abusos sexuales, además de corrupción de menores en contra de dos de sus alumnas del Colegio Atenas, donde laboraba como confesor, otorgaba la comunión y era ‘guía espiritual’.

Apenas el 17 de octubre pasado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato rechazó el amparo de protección presentado por los defensores legales del exsacerdote, reconfirmando con ello la sentencia, en la que además se fijó el pago superior a los 100 mil pesos por el daño moral que provocó a dos menores de edad.

Pese a que los defensores legales de Villegas Chávez continúan buscando recursos para obtener la libertad de su cliente o al menos, disminuir la pena en prisión, hasta el momento no han cubierto el daño moral.

“La reparación del daño no le interesa cubrirla porque tan sólo por la sanción impuesta en prisión no tiene ningún beneficio, no se ha realizado el pago del daño moral. Dentro de 30 años se podría solicitar el cobro de este dinero si es que las personas afectadas así lo desean”, comentó la defensora jurídica de las dos adolescentes, Dalia Ramírez Delgado.

RC

Comentarios

Comentarios