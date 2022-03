Para algunos, Elon Musk es un visionario, un ser humano que está llamado a cambiar al mundo y es una persona admirada y a otros les parece un hombre que tiene ideas demasiado locas. Lo cierto es que se trata de un personaje polémico con el que muchos encuentran concordancias y otros verdaderamente jamás estarían de acuerdo en que el mundo se transforme en algo como lo que este señor puede imaginar.

No importa de qué lado de la opinión nos encontremos, si nos es simpático o no. Eso resulta irrelevante frente al conejo que se sacó de la chistera. Dejó al mundo com el ojo cuadrado. Lo que no nos imaginamos fue que Elon Musk jugaría un papel relevante en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Siempre vimos que las competencias desarrolladas por este multimillonario se centraban en mejorar las capacidades de sus compañías. En los últimos años, lo vimos muy interesado en desarrollar el ala espacial privada a través de la compañía SpaceX. Lo que jamás pensamos fue que Musk nos sorprendería respondiendo al viceprimer ministro de Ucrania que hizo una súplica que sólo el excéntrico genio de la tecnología podría responder. La verdad es que nadie lo vio venir y creo que Putin menos que nadie.

Al comienzo de la invasión por parte de Rusia, los ucranianos necesitaban ayuda para mantener la conectividad a Internet frente a lo que serían los intentos rusos de interrumpir la conexión de Ucrania con el mundo. Sin perder el tiempo, SpaceX desplegó cuarenta satélites Starlink dentro de las 24 horas posteriores a la petición ucraniana. El movimiento fue rápido y preciso. Musk siguió enviando terminales terrestres Starlink a la zona de conflicto. Este movimiento, como lo señaló señaló el propio empresario en las redes sociales, seguramente convertiría a la empresa privada estadounidense en un objetivo directo de cualquier posible escalada militar rusa en el espacio. Pero, no parece importarle mucho.

Vladimir Putin debe estar muy disgustado con este extraño personaje multimillonario. Después de todo, aislar a Ucrania del mundo debía ser un componente clave de la estrategia general de invasión militar de Rusia para obtener el dominio total sobre su vecino. No contaban con la astucia del señor Musk. Al neutralizar la capacidad rusa para silenciar y aislar a Ucrania, Musk no sólo ha transformado la nueva estrategia de guerra sino que ha reafirmado la creciente importancia del espacio para los conflictos modernos y también le ha dado a Ucrania la capacidad de librar una guerra de información sin impedimentos de Moscú.

Por supuesto, después de este incidente, las tensiones entre Rusia y los Estados Unidos aumentaron sobre el futuro de la Estación Espacial Internacional. Lo que durante mucho tiempo ha sido el pináculo de la cooperación ruso-estadounidense en el espacio, desde el estallido de las hostilidades se ha convertido en una palanca estratégica que tanto Moscú como Washington buscan usar entre sí.

Ya no hay tanta cordialidad. El jefe de la agencia espacial rusa, Dmitry Rogozin, tuiteó sobre cómo las sanciones de Estados Unidos y criticó la industria aeroespacial de de Washington. Moscú suspendió cualquier vuelo futuro de astronautas estadounidenses en sus antiguas cápsulas Soyuz, y Rogozin se burló de los estadounidenses diciendo: “¡Diviértete [entrando en el espacio] en sus palos de escoba!” A Musk le deben divertir estos dimes y diretes. Después del arrebato de Rogozin, SpaceX ofreció hacer más para transportar a los estadounidenses hacia y desde la ISS en sus naves espaciales avanzadas. Me temo que pocos vieron el elemento Elon Musk y ahora está en el centro del escenario.