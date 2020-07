Elogian la última temporada del ‘Tecatito’

Agencias

Ciudad de México.- No es un secreto que uno de los principales problemas que aquejan al Guadalajara desde hace varios torneos es la generación de peligro a la ofensiva. Ahora, con José Juan Macías han podido encontrar al delantero que tanto buscaban, pero este podría no durar mucho tiempo en el club.

El panorama de Chivas sin Macías no es alentador, pero Ángel Zaldívar no lo ve así. El delantero considera que no se debe depender de ningún jugador y, ahora en su regreso a la institución que lo vio nacer, acepta la responsabilidad que tiene como atacante.

“Ningún equipo puede depender de un solo jugador, lo importante es lo colectivo. Es apenas el inicio de este campeonato y estoy comprometido con la exigencia de ayudar con goles a este equipo y que se pueda generar de muchas otras formas”, señaló.

El debut del Guardianes 2020 no fue el esperado, tanto en resultado como en funcionamiento, teniendo una notable ausencia de oportunidades frente al arco rival. La opción más clara volvió a tener como protagonista a ‘JJ’ Macías.

“En términos generales, tanto personal como colectivo, el equipo está para más, todavía nos costó el inicio, León es un equipo que toca mucho y es muy dinámico y ahí nos faltó tener más posesión de balón, cortaban mucho la juga14 Asistencias realizó Corona, además de cuatro goles da en mediocampo e hizo que no progresáramos a la ofensiva y eso hizo que ‘JJ’ y yo no tuviéramos tantas oportunidades, esto es el inicio y hay que ir mejorando”.

Defiende a ‘Chofis’

Eduardo López se ha convertido en el objetivo de las críticas, por su nivel y aspecto físico, Zaldívar sabe del talento que tiene ‘Chofis’ y pide que se le evalúe por lo que hace dentro del terreno de juego.

“He visto desde que me fui muchos partidos y él ha resuelto muchos, ha convertido, dado asistencias, creo que hay que evaluarlo por lo que haga dentro del campo. Yo como compañero lo voy a ayudar para que dentro del campo se exija, que esté al cien por ciento como los otros compañeros, no lo vamos a dejar que se vaya por otro lado o le esté dando bola a las críticas que se hacen hacía él”, agregó el atacante rojiblanco