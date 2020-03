Ellos son los estudiantes que murieron en el bar ‘Las Muñecas’

Luz Zárate

Celaya.- En este momento en Celaya no existen las condiciones de seguridad para que los jóvenes estudiantes salgan a divertirse, además tienen que aprender a cuidarse más, dijo el Director del Tecnológico de Roque, Manuel de Jesús Quiroz Sicairos.

El Director del Tecnológico condenó la violencia que se vive e informó que en los dos meses que han trascurrido del año, van tres alumnos que han sido víctimas de la violencia y han sido asesinados, casos a los que se suma Thelma que aunque era egresada también formó parte del Tecnológico de Roque, ella fue ejecutada durante el ataque al Bar La Shula donde trabajaba como mesera.

Quiroz relató que hace 15 días asesinaron a un estudiante en el Sauz de Villaseñor, quien cursaba el sexto semestre y era un alumno regular; y luego el pasado viernes fueron asesinados Nayeli Guadalupe González Ramírez de 20 años y Antonio Balderas Alberto de 23 años, cuando estaban reunidos en el Bar Las Muñecas y un grupo de pistoleros llegaron rafaguearon el lugar y además lanzaron una granada.

“Nos relacionan con 4 hechos en los últimos meses, la muchacha del Bar La Shula que ella no estaba inscrita, ella había sido alumna de nosotros pero ya tenía tres semestres que no se había inscrito y tenemos tres alumnos inscritos, uno de ellos en sexto semestre que fue asesinado, un alumno que lo podemos considerar regular y en el caso de los dos jóvenes que sucedieron el fin de semana, ellos estaban cursando en su primer parcial, vemos las calificaciones y tenían muy buenas calificaciones, son los casos que tenemos y que lamentamos profundamente”, señaló.

Por lo que, lamentó que la violencia que se vive en Celaya, así como la inseguridad están truncando lo sueños de estudiantes.

“Es lamentable que se vayan contra los jóvenes, son cosas que no deberían de suceder, y en ese caso los muchachos deberían de aprender a cuidarse un poco más, si estamos viviendo una cuestión de violencia y no es imperativo de Celaya. Debemos de seguir haciendo la labor que nos corresponde a nosotros como autoridades educativas, a los muchachos los están cuidando en las instituciones de educación pero afuera es donde están pasando los hechos”, dijo.

El docente señaló que lamentablemente no se puede vivir como años atrás, ahora todos tienen que autocuidarse y en el caso de los estudiantes es importante que “cuiden a donde acuden”:

“Deben cuidar a dónde asisten, es una de las cosas que me manifestó el Secretario de Seguridad del municipio que el Bar donde estaban ya tenía antecedentes, es importante no arriesgarse, hay mucha preocupación en algunos grupos de la ciudad que ya no se pueda salir a altas horas de la noche, es muy importante cuidar a dónde van”, señaló.

Señaló que si hubiera una manifestación él se sumaría si eso garantiza que habrá un cambio, sin embargo en primera instancia están reuniéndose con las autoridades de seguridad de los diferentes niveles para establecer estrategias para mejorar la vigilancia cerca de los planteles educativos, pero también comenzarán a difundir un protocolo de autoprotección.

“Si yo considerara que con una manifestación vamos a quitar eso, vamos a hacer algún logro yo encabezaría conjuntamente con ellos esa manifestación, una estrategia es hacerles ver que se tienen que cuidar más, no debería pero es lo que se está viviendo… Estamos buscando estrategias de cómo poder quitar eso y que no le sigan cortando la vida a esos jóvenes que tienen ilusiones”, dijo.