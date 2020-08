Ella es Gloria, la primera mujer al mando de una patrulla costera

Redacción

Ciudad de México. – AMLO durante la conferencia matutina respondió a la inquietud que hay sobre lo previsto por Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien anticipó que el país pasará por una de las peores crisis económicas para este y el siguiente año, cosa que no se veía desde 1932.

El presidente dijo que sobre esto no hay nada que temer asegurando que la Federación implementa estrategias que facilitan la recuperación de toda la población: “Tenemos finanzas públicas sanas. No hay nada que temer. Tenemos para lo fundamental. No va a haber despido de trabajadores, no se va a reducir en términos reales el salario, no van a faltar los alimentos básicos, no va a haber inflación”.

Además, hizo hincapié en que la ayuda a los pobres no dejará de darse, aclaró que la economía ha tenido un comportamiento de V, con una picada y una subida significativa.

