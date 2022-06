Eliminar Constancia de Situación Fiscal es una propuesta de López Obrador ante el caos en las oficinas del SAT de las últimas semanas

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que se analice eliminar Constancia de Situación Fiscal. Ello, ante lo aparentemente ‘problemática’ que resulta la expedición del documento para pequeños contribuyentes.

En los últimos días, las largas filas y quejas se han acumulado en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a lo largo del país. Y si bien el documento resulta fundamental para evitar la evasión de impuestos, López Obrador cuestionó que funcione para los ciudadanos comunes.

Y es que, a su consideración, la evasión de impuestos se ha detectado en los grandes contribuyentes y no en este último grupo poblacional. En este sentido, consideró que sólo complica las cosas y propuso analizar su eliminación.

“El propósito es simplificar. A lo mejor es que había fugas y no se está permitiendo la evasión fiscal. Si sólo complica las cosas a los contribuyentes, pues que se quite. Hay que darles facilidades a los contribuyentes, sobre todo a los pequeños, medianos, a todos. Pero el problema de evasión estaba arriba incluso legalizado. Los de arriba no pagaban, tenían ese privilegio y eso ya se terminó, entonces hay que dar facilidad a todos a que contribuyan”, expresó.

La constancia de situación fiscal resultó de una nueva disposición obligatoria para la factura electrónica 4.0. Pese a que el trámite se puede realizar por internet en cuestión de algunos minutos, para cambios o inconsistencias es necesario acudir presencialmente.

De aquí que las largas filas y quejas se acumularan en las oficinas del SAT en días recientes, luego que en primer lugar el plazo vencía este 30 de junio. Ante esta situación, el plazo tuvo que alargarse para el 1 de enero del 2023 para quienes falten de tramitarla.

La Constancia Fiscal o Constancia de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), contiene datos del trabajador que son necesarios para el timbrado de la nómina. Además, para la certificación fiscal digital, como lo pide la nueva factura electrónica, que permite otorgarle validez ante el fisco.

Los datos más importantes que interesan al SAT son el nombre completo del empleado tal y como aparece en la constancia con el código postal del domicilio.

