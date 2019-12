Eliminan moratoria para otorgar uso de suelo

Pese a que no ha sido aprobado el Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico Territorial

Roberto López

San Miguel de Allende.- El Ayuntamiento aprobó eliminar la moratoria que aprobó el 10 de octubre de 2018, en la que no aprobarían ningún permiso de uso de suelo nuevo hasta en tanto no estuviera listo el Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico Territorial; la moratoria dejará de tener vigencia el 1 de enero de 2020 pese a que dicho programa no ha sido aprobado.

“La moratoria es un tema de voluntad política de esta administración y de este Ayuntamiento y ya le ha generado ciertos perjuicios a ciertos particulares y como yo he dicho, no habremos de aprobar ningún uso de suelo nuevo ni mucho menos, hasta en tanto no quede aprobado, publicado y registrado el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de San Miguel de Allende”, dijo el alcalde Luis Alberto Villarreal.

Aseguró que esto será con el compromiso también que la planeación en San Miguel de Allende se discuta con todo el rigor. “Yo sé que a nuestros adversarios les incomoda que tomemos decisiones, pero al final del día, han pasado prácticamente 14 meses en donde no hemos aprobado un solo uso de suelo ni un solo desarrollo inmobiliario o turístico nuevo en el municipio”.

Explicó que no lo han hecho porque lo más importante era detener “éste crecimiento inmoderado, excesivo, abusivo, en el que se había llegado a tener desarrollos y fraccionamientos que le han dado absolutamente en la torre al paisaje urbano… y esto es lo que hemos hecho, por eso con toda claridad hemos aprobado que a partir del 1 de enero de 2020, se levante la moratoria”.

Ésta aprobación no estuvo exenta de discusión al interior del Ayuntamiento. Las fracciones del PRI, Morena y el regidor independiente cuestionaron que se haya subido al pleno sin antes haber aprobado el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial.

El alcalde dijo que la intención era aprobarlo antes de que concluya el año, pero que de todas formas, no se aprobaría ningún uso de suelo nuevo, sin un análisis profundo. La moratoria fue eliminada con 9 votos a favor y tres en contra.

