Eliminan amparo de León Trauwitz, investigado por robo de combustible en Salamanca

Un juez federal negó al General una suspensión definitiva contra cualquier orden de aprehensión que llevaba pidiendo desde enero que fue acusado, por lo que ya puede ser detenido por la FGR

México.- Un juez federal negó al General Eduardo León Trauwitz, investigado por robo de combustible durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, una suspensión definitiva contra cualquier orden de aprehensión, por lo que podría ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR).

Un juez federal le quitó al General León Trauwitz, investigado por huachicol, una suspensión que evitaba su detención pues desde inicios de año solicitó un amparo que obtuvo el pasado 7 de junio. El Juez Cuarto de Distrito en Materias de Juicio de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México fue quien otorgó la suspensión definitiva, pese a que el pasado 31 de mayo, el exsubdirector de Salvaguardia de Pemex no acudiera a la audiencia solicitada por la FGR.

En dicha audiencia, León Trauwitz iba a ser informado de los delitos cometidos durante su paso por Pemex, pero no se presentó porque “tenía un problema de salud”.

Pero hoy, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México le quitó al ex Subdirector de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex) la suspensión que le había otorgado para evitar que ser detenido por la FGR; esta medida solo aplicaba para delitos no graves y que no necesitaran prisión preventiva oficiosa.

Denuncia de Eduardo León Trauwitz

Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien el pasado 8 de Enero dio a conocer que se investigaba al general brigadier Eduardo León Trauwitz, exjefe de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por robo de combustible en la refinería de Salamanca donde se encontró una instalación clandestina de los tanques de gasolina hacia un depósito fuera de la refinería, con una manguera de tres kilómetros.

Desde entonces, los abogados del General presentaron un amparo y pidieron protección para su cliente. Una juez concedió el amparo el 16 de enero y le impuso una garantía de 30 mil pesos.

