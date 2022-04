La eliminación del ISSEG implicará un ahorro importante que permitirá cubrir las cuotas obrero patronales, aseguró la alcaldesa

Nancy Venegas

Irapuato.- La presidenta municipal Lorena Alfaro confirmó que la eliminación del ISSEG no afectará en nada a los más de 3 mil trabajadores de dependencias locales.

Al contrario, implicará un ahorro importante que permitirá cubrir las cuotas obrero patronales. Tan sólo durante 6 años, el Municipio pagó 350 millones de pesos por la duplicidad de seguridad social.

El convenio inicial entre el municipio y el Instituto estatal estipulaba además de los créditos para trabajadores, pensiones, jubilaciones y seguros por muerte e invalidez, entre otros.

“Es una decisión que no perjudica al trabajador. Todo lo contrario. Le beneficia, porque hoy un trabajador que tiene una incapacidad, que tiene un retiro o que incluso fallece pues no tiene garantizada la pensión conforme a lo que marca la ley. Estas decisiones hay que tomarlas de manera responsable y son decisiones que lamentablemente se han venido posponiendo. Les estuvieron pateando el bote para no asumir esta responsabilidad y nosotros estamos actuando. Lo que vamos a hacer es que vamos a regularizar esto y vamos a cumplir a cabalidad con lo que la ley nos marca que es garantizar la seguridad social a través del IMSS”, dijo la presidenta municipal al hablar del término del convenio entre el ISSEG y presidencia municipal.

Prevén ahorros

Por mayoría de votos de la fracción panista en el Ayuntamiento, se aprobó que los más de 3 mil trabajadores municipales dejarán de tener las ventajas que el ofrecía el ISSEG al estar afiliados. Alfaro García explicó que la duplicidad en la seguridad social, es decir el pago de cuotas ante el IMSS y el Instituto estatal, implicaba una carga financiera considerable para las arcas municipales.

Sólo del 2015 al 2021 el municipio pagó 350 millones de pesos por esta duplicidad de seguridad social. Este ahorro por la eliminación del ISSEG se redestinará al pago de cuotas obrero patronales.

“De ese tamaño es la falta de atención que no se dio durante tanto tiempo en regularizar esta situación. El municipio pagó 350 millones con 150 millones de pesos aproximadamente por concepto de aportaciones patronales. El resto por concepto de retenciones a los trabajadores. Ahorros que en este momento se les van a devolver. Vamos a sanear las finanzas del municipio”, sostuvo Alfaro García.

Foto: Eduardo Ortega

Trabajadores afiliados al ISSEG si tenían acceso a pensiones y jubilaciones

Fue en septiembre del 2011 cuando a propuesta del exalcalde Jorge Estrada Palero, se formalizó el convenio entre la presidencia de Irapuato y el ISSEG.

Miguel Ángel Salim, entonces director del Instituto estatal, informaba los beneficios para los 1 mil 316 trabajadores municipales que se afiliaban, como el seguro de invalidez o efectivo cuando el asegurado se inhabilite de manera permanente para el trabajo a consecuencia de una enfermedad o accidente.

También contaban con el seguro por muerte, es decir la pensión que se otorgada a los beneficiarios del asegurado en caso de fallecimiento, seguro por jubilación, pensión que se otorga al cumplir 60 años de edad y contar con 28 años de cotización en el caso de las mujeres, o 30 años para los hombres. Además del seguro de vejez, efectivo a la par de su jubilación y seguro de retiro, una suma equivalente a 7.5 salarios mínimos, otorgada al momento de su jubilación.

En la sesión de Ayuntamiento del jueves pasado, regidores panistas aseguraban que los trabajadores municipales afiliados al ISSEG no tenían acceso a la jubilación, cuando el convenio inicial si lo contemplaba.

Otra de las ventajas que tenían los trabajadores de presidencia de Irapuato, era que después de un año de afiliarse al ISSEG, tenían acceso a préstamos a corto plazo y préstamos Hipotecarios en 2011 el monto mayor de este tipo de crédito era de 501 mil pesos.