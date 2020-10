Eligen ganadores del Premio Nacional del Deporte 2020

Agencias

Ciudad de México.- Finalmente se designaron a los ganadores del Premio Nacional de Deporte 2020, donde la gran ganadora fue la tenista Renata Zarazúa, en deporte profesional, así como la Selección Mexicana Femenil de Softbol en deporte no profesional.

En este 2020, la mexicana Renata Zarazúa avanzó a la segunda ronda del torneo de tenis Roland Garros, esto luego de más de 20 años que ninguna mexicana se metía al cuadro principal. Además, tuvo una destacada participación en el Abierto Mexicano, donde se quedó en semifinales.

“Cuando fui nominada para mí ya era algo muy padre, pero no me quería hacer ilusiones de que lo iba a ganar. Ahora que me dieron la noticias es algo increíble, a pesar de todos los resultados que he tenido este año, este premio va guardar un lugar en mi corazón muy grande”, declaró la mexicana en un video.

“Significa demasiado; me va motivar mucho a seguir mi sueño, a seguir luchando, a seguir entrenando. Para mi este es uno de los días más importantes de mi vida”, agregó Zarazúa.

Luego de una amplia revisión de las candidaturas recibidas, así como de un intenso proceso de deliberación, se dictaminó la lista de los ganadores en la modalidad deporte no profesional, categoría que encabeza la Selección Mexicana Femenil de Softbol, luego de conseguir el pase histórico a Tokio 2020; la lista también fue integrada por Jessica Salazar Valles (Ciclismo), y Yahel Castillo Huerta y Juan Celaya Hernández (Clavados sincronizados).

En la categoría de entrenadores los ganadores fueron Diankov Stefan Marinov y Jesús Salvador González Arreola. Para juez-árbitro, obtuvo el galardón la silbante Lucila Venegas Montes.

Asimismo se reconoció la trayectoria destacada del beisbolista de Grandes Ligas, Fernando ‘Toro’ Valenzuela, mientras que el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes, fue para Mauricio Sulaimán Saldivas, presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

La ceremonia de entrega del Premio Nacional de Deportes 2020, se realizará el próximo 20 de noviembre del año en curso, en el marco de la conmemoración del 110 Aniversario de la Revolución Mexicana, y será encabezada por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.