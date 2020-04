Eligen el riesgo de contagio antes que morir de hambre

Javier Huerta

Guanajuato.- Con 30 pesos al día han tenido que subsistir promotores turísticos que opera en el monumento al Pípila, debido a que no hay visitantes y con ello su fuente de empleo se ha visto seriamente lastimada, sin embargo aseguran que aunque se los prohíban continuarán saliendo todos los días a trabajar, pues resaltaron que no pueden darse el lujo de quedarse en casa ya que lo mismo da contagiarse de cualquier enfermedad pues si no mueren del virus morirán de hambre.

Juan Carlos Marquez, guía de turistas, confesó que aunque en estas fechas en años anteriores lograba ganar hasta 800 pesos diarios, ahora difícilmente obtuvo 30 pesos el lunes, y el martes 50 pesos, con lo que dijo no le alcanza para nada y de él dependen siete personas.

Armando Parra, artesano productor de charamuscas y vendedor de este dulce típico, comentó que aunque no hay turismo él seguirá saliendo a trabajar pues mencionó que de él depende su esposa e hijos y él debe llevar el sustento a como dé lugar, pues también resaltó que las ventas están muy bajas y mientras que el lunes logro vender 30 pesos, este martes no ha vendido nada.

Señaló que aunque las autoridades han prometido apoyos, hasta el momento no les han dado nada, por lo que deben seguir saliendo a trabajar.

No tienen opción

Para Micaela, de 65 años, tampoco es opción quedarse en su casa a guardar cuarentena y con temor al contagio, sale a vender legumbres al Mercado Hidalgo.

Con un familiar enfermo y nulo apoyo gubernamental, Micaela sale todos los días de su casa en la comunidad de Cañada de Bustos, para buscar el sustento junto con su esposo, vendiendo legumbres en su puesto semifijo en el Mercado Hidalgo.

Micaela, a pesar de ser de la tercera edad, no cuenta con ningún apoyo social de alguno de los tres niveles de gobierno y se vale solamente de vender algunas legumbres, huevo y miel, en su precario puesto en el Mercado Hidalgo.

Aunque le da temor contagiarse de Covid-19, todos los días se encomienda a un poder superior y tiene confianza en que pronto pasará la crisis sanitaria, pero por lo pronto seguirá trabajando, ya que, para Micaela, su esposo y decenas de adultos mayores, no es poción quedarse en casa durante la cuarentena.