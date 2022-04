La intensidad de los retenes bajó debido a que los elementos de Tránsito en Celaya carecen de armas para su protección

Celaya.- Debido a que los elementos de Tránsito en Celaya y la Policía Vial aún no están armados, disminuyó la intensidad de los operativos de motos en los que se revisaban los documentos y legalidad del vehículo y que el conductor también tuviera su licencia y documentación requerida.

La intensidad de los operativos disminuyó a partir de los ataques a los agentes viales ocurridos en noviembre del año pasado.

Las verificaciones constantes que se realizaron a principios de la actual administración dividieron las opiniones de los ciudadanos.

La mayoría de las personas aplaudieron la medida, aunque hubo motociclistas que se quejaron de los “retenes” y de las multas por parte de elementos de Tránsito en Celaya.

Ahora, nuevamente los conductores de vehículos solicitan a las autoridades de vialidad que “pongan en orden a motociclistas”.

La mayoría de las personas que delinquen -en crímenes del fuero común como robos, pero también en los de alto impacto como ejecuciones- se trasportan en motocicleta, por lo que ciudadanos opinaron que es necesario que se retomen los operativos constantes de revisión de motos.

Conductores de motocicleta se pronuncian a favor

Incluso conductores de motocicletas que mantienen en orden sus documentos se pronunciaron a favor de los operativos.

“Si andas bien no tienes por qué preocuparte si te paran. A mí sí me parecía bien que estaban por todos lados revisando. Hasta te da cierta sensación de tranquilidad, no que de repente vas manejando y ves a un motociclista al lado y sí te siscas”, afirmó Pablo Cervantes.

Antes de los ataques se realizaban siete operativos al día, posteriormente se suspendieron en su totalidad. Se reactivaron a principios de año, pero no con la misma intensidad.

El director de Tránsito y Policía Vial, Francisco Frías Méndez, explicó que la finalidad de los operativos es que las motocicletas cuenten con su documentación correspondiente, ya que es este tipo de vehículos el que se usa principalmente para delinquir.

El Reglamento de Tránsito y Policía Vial fija sanciones que van de dos hasta 20 UMAS (Unidad de Medida y Actualización) que representa desde 170 pesos hasta mil 800 pesos, dependiendo de la gravedad de la falta.

Falta licencia

El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, dijo que la Dirección de Tránsito en este momento es únicamente una Policía Vial.

Rivera destacó que, de 171 elementos operativos de tránsito, 142 ya cumplieron con sus exámenes de control y confianza y están en la segunda fase que son los exámenes psicológicos y psicométricos, así como en la capacitación operativa en tiro y táctica policial.

Sin embargo, no se tiene una fecha estimada para que se les entregue la licencia oficial colectiva de portación de armas a los elementos de Tránsito en Celaya. Depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del gobierno del Estado.