Elementos de Seguridad dejan paro laboral sólo porque ciudadanía los necesita

Enrique Pérez

San José Iturbide. – Elementos de la Secretaria de Seguridad Pública dejaron en claro que a pesar de no tener ninguna respuesta por parte las autoridades municipales ante las diversas necesidades y carencias en la corporación, siguen trabajando, puesto que la ciudadanía los necesita.

Lo anterior fue dado a conocer por elementos de dicha corporación, solicitando que no fuera revelada su identidad por temor a algún tipo de represalias en su contra, dijo: “Seguimos trabajando, no lo hacemos por presidencia, ni por el presidente, porque no tenemos respuesta de ellos, sino porque el pueblo nos necesita por lo que es imposible dejar al pueblo sin seguridad, por lo que seguimos dando nuestro servicio como nos corresponde”.

En el mismo sentido, añadieron no tener respuesta por parte de presidencia municipal, por lo que el pasado 7 de agosto entregaron un oficio dirigido a los integrares del Ayuntamiento, expresando las necesidades que se tienen, y dejando ver que no dejaran de laborar.

No quitando ‘el dedo del renglón’ para continuar con las peticiones de las necesidades que tiene la dependencia de Seguridad Pública, como la falta de unidades, uniformes, radiocomunicación, sueldos, entre otros.

Subrayaron que el presidente municipal, Genaro Martín Zúñiga Soto, continúa sin darles la cara, no teniendo respuestas por parte de él, puesto que extraoficialmente les habían comentado que se encontraba en el extranjero, situación que fue mentira, al verlo continuamente, siendo un comportamiento poco ético para el papel que desarrolla actualmente.

Para finalizar, subrayaron que continúan laborando sus respectivas 12 horas diarias, sin importar la respuesta de presidencia municipal: “…Esto es para la gente y para el pueblo, el presidente no tiene nada que ver, y si queremos respuesta, por lo que las exigimos como trabajadores del municipio que somos”.

Cabe hacer mención que lo anterior se da a 12 días de haberse registrado un paro de labores en a Secretaria de Seguridad Pública ante la falta de respuesta y apoyo de las autoridades municipales a las diversas necesidades que se tienen en la corporación, y que desde hace meses vienen solicitando.

Quizá te interesaría leer:

G.R