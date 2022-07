De acuerdo a la publicación que exhibió al elemento de policía de León, este pertenece al grupo ‘Troyanos’ en la ciudad

Carolina Esqueda

León.- La Secretaría de Seguridad Pública ordenó una investigación contra el elemento de policía de León que fue captado utilizando una esvástica en su uniforme. Su imagen se popularizó en redes sociales.

De acuerdo a la publicación que exhibió al elemento de policía de León, este pertenece al grupo ‘Troyanos’ y fue visto en un banco de Puerta Bajío la semana pasada.

Aunque el secretario Mario Bravo Arrona consideró que los elementos necesitan disciplinarse sobre los símbolos que pueden utilizar en sus uniformes, descartó que exista ‘ideología neonazi’ dentro de la corporación. Aseguró que se trata de “un símbolo religioso”.

“Ya cuando me avisaron, investigamos y es un símbolo como tipo religioso. Entiendo y les dije, no está autorizado ningún símbolo que no esté autorizado por la Secretaría de Seguridad, mucho menos en los cuerpos policiacos. Ya se dio instrucción de que se le de vista al secretariado técnico del consejo de Honor y Justicia, pero al final es una cosa que al elemento se le hace fácil poner en su chaleco o en su uniforme” dijo al respecto.

Foto: Correo

Honor y Justicia determinará sanción

Pese a que el reglamento interno de la Policía contempla que ese tipo de faltas pueden sancionarse de inmediato con una amonestación verbal u horas de arresto, el secretario de Seguridad dijo que optaron por pasar el caso a la Secretaría Técnica de Honor y Justicia para mandar un mensaje contundente al resto de la corporación.

“Esperemos a que el Secretariado Técnico determine. Las sanciones pueden ser verbales, apercibimiento por escrito o alguna suspensión, pero al darle yo vista hay que esperar. Lo más sencillo era dar una sanción verbal o una boleta de arresto, pero al final también hay que dar el mensaje a todos los compañeros de que hay una imagen de las corporaciones policiacas y hay que respetarlas” puntualizó al respecto.

Bravo Arrona aseguró que durante los pases de revista que se realizan al inicio y al final de cada turno, los mandos verifican que ningún elemento lleve aditamentos extra en su uniforme. Sin embargo los chalecos y las chamarras cuentan con tiras de contactel que facilitan la colocación de insignias ajenas a la corporación al salir a la calle.

EZM

