Elefante mata a cazador furtivo y los leones se comen el cadáver

Del cadáver, la familia sólo encontró el cráneo y un par de pantalones, lo que el director del parque señaló como ‘muy triste’ al ver a las hijas del occiso llorando

Redacción

México.- En el Parque Nacional Kruger, Sudáfrica, un elefante mató a un cazador furtivo de rinocerontes, pero poco se halló de sus restos luego de que presuntamente leones devoraran su cadáver.

Según un comunicado de Parques Nacionales Sudafricanos, el pasado martes 3 de abril un grupo de 3 hombres de entre 26 y 36 años, cómplices de la víctima, ingresaron ilegalmente al parque en busca de rinocerontes.

Cargados con municiones y rifles, que se les confiscarían a los 2 sobrevivientes, se toparon con un elefante que atacó a su compañero y por lo que, al confesárselo a la familia, comenzaron la búsqueda para dar con el cuerpo.

Sin embargo, tras un rastreo en la zona sólo lograron hallar el cráneo y un par de pantalones, lo que apunta a que una manada de leones devoró los restos dejando sólo estas partes.

Los dos detenidos están acusados de posesión de armas sin licencia, conspiración para la caza furtiva e invasión del parque sin permiso.

En el comunicado, el director gerente del parque, Glenn Phillips, transmitió sus condolencias a la familia y reprochó el hecho, pues “es muy triste ver a las hijas llorando a su padre y aún peor, haber podido recuperar tan poco de sus restos”.

#sapsMP Komatipoort: A human skull found in the Kruger National Park (KNP) is believed to be that of a man reportedly killed by an elephant while poaching with his accomplices on 01/04; duo arrested, rifles & ammo seized. MEhttps://t.co/XXsXpJqTjA pic.twitter.com/4Oye38Eddh

— SA Police Service (@SAPoliceService) April 6, 2019