Elefante hambriento y desesperado come desperdicios que los turistas dejaron

India.- Una fotografía ha estado recorriendo las redes sociales como ejemplo de los estragos del ser humano en la naturaleza, pues muestra cómo a un elefante hambriento no le queda que comer desperdicios dejados por los turistas a las afueras de Siliguri.

Fue el artista Pranab Das quien capturó este momento para publicarlo en agosto en el portal Nature in Focus con un claro discurso a favor de la vida que se está terminando en el mundo por la contaminación y el consumo.

Este animal, que normalmente se alimenta de frutos hojas y raíces, comió desperdicios altamente tóxicos, incluso se cubrió la espalda y la cabeza con ellos.

¡Simplemente desgarrador!

#NiFHiveFeature: Pranab Das photographed an #elephant feeding on garbage in the outskirts of #Siliguri, West Bengal.

The image was photographed at an open stretch of land in Garidhura, where people often throw #garbage. Elephants here visit the dump yard in search of food. pic.twitter.com/sGyTTm5CP7

— Nature inFocus (@NatureIn_Focus) August 18, 2020