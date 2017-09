Elección del candidato del PAN, por encuesta: Zavala

La aspirante pidió que en el Frente no se pierda la identidad del albiazul

Catalina Reyes

GUANAJUATO, Gto.- Margarita Zavala Martín del Campo declaró que sería conveniente que la elección del candidato del PAN a la presidencia de la República sea a través de una encuesta abierta a toda la ciudadanía.

“La verdad es que eso no le ayuda al PAN. La definición de Morena por López Obrador, está recogiendo lo que la indefinición y la vulnerabilidad del propio partido está dejando a López Obrador para que recoja. Eso es una enorme irresponsabilidad” Yo no le pido al PAN más que lo he pedido al PRI gobierno. Que esas condiciones sean transparentes y no nos pongan en una condición de enorme desventaja, como hasta el momento hay” Margarita Zavala, Aspirante a la candidatura

“Yo creo que tenemos que hacer encuestas. Si no les gusta, porque estoy arriba, pues entonces veamos una abierta con los ciudadanos porque eso es lo que está definiendo las elecciones”.

Pero acotó que si fuera así, entonces también que se aplicara el mismo método para Guanajuato, Veracruz, Yucatán y los estados en donde se elegirá además gobernador. “Porque si no, también se va a prestar a manipulaciones y no sabemos”. Respecto a qué manipulaciones cree que podría haber aquí en Guanajuato, dijo que las manipulaciones se dan “cuando hay una Comisión Permanente Nacional totalmente cargada hacia un lado y que esa decide todas las candidaturas, es muy fácil caer en la tentación y más tratándose en temas de poder”, advirtió.

Retraso ayuda a AMLO

Sobre el retraso en la definición de la fecha y el método del PAN para definir a su candidato a presidente de la República, dijo que esto no le beneficia al PAN, sino a Morena y López Obrador.

De visita en Guanajuato por dos días para reunirse con los militantes, la exdiputada federal y exasambleísta del Distrito Federal, dio una entrevista a Correo. Ahí pidió ‘piso parejo’ dentro de su partido en la contienda interna.

Interrogada respecto a si le agradará ser candidata del Frente Amplio que formó el PAN, el PRD y MC a nivel nacional dijo que ella votó a favor del frente como se registró ante el INE. Pidió también que en este frente no se pierda la identidad del PAN y que las decisiones no pasen “a otros lugares”.

“Soy una persona que siempre ha apoyado las alianzas, pero estas no son eficaces si no son claras, así que vámonos poniendo de acuerdo pero digan bien qué están discutiendo, porque no sabemos ni cuándo ni quienes están discutiendo realmente”.

-¿Usted se sentiría cómoda siendo candidata del Frente?

“Como yo les digo, dónde están los requisitos para apuntarme” de una vez. Si ya va a acabar el PAN por entregar todo, por supuesto que me anoto”.

Sobre ser candidata independiente en caso de no ganar la contienda interna en su partido, dijo que no es la figura más adecuada y que el PAN puede ganar.

En caso de perder se le preguntó si aceptaría apoyar al ganador, y dijo que “ya lo vería”.