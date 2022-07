La elección de los delegados en Salamanca lleva meses de atraso. El regidor propuso una modificación al reglamento y evitar que esto se repita

Cuca Domínguez

Salamanca.-El regidor Diego Calderón Martínez presentó una propuesta de reglamento para acelerar la renovación de los delegados de las comunidades y representantes de las colonias. Esto luego del atraso y problemas de la Dirección de Desarrollo Social para llevar a cabo el proceso.

El edil destacó que el artículo 149 de la Ley Orgánica marca el proceso para designar delegados y subdelegados en comunidades; pero, no hay nada reglamentado ni en la Ley Orgánica que obligue a un gobierno a crear comités de participación ciudadana.

Por ello será el primer reglamento para conformar los comités representantes de participación ciudadana en las colonias.

Buscan evitar más retrasos

Calderón Martínez, dijo que con su propuesta busca que no se retrase el cambio, tal y como ocurre ahora. Además, se pretende que en un futuro la iniciativa prevenga este tipo de situaciones.

La renovación de los comités de colono y delegados, debía hacerse en los primeros 6 meses del actual gobierno municipal.

“No me han compartido información, dependerá de la voluntad de la administración centralizada, del gobierno municipal y en sentido estamos a oscuras…Yo no sé, pero los hechos dicen que vamos muy atrasados; eso me queda claro y los habitantes de comunidades y colonias están desesperados porque no tienen certeza. Los delegados que ya terminaron no quieren seguir y los que querían participar ya se desanimaron”, declaró el regidor.

Partidos no influyen en elección de delegados

Respecto a que se pueda prohibir que los elegidos sean afines al partido en el poder, dijo que no tendría nada que afectar a la representación de los colonos, “son prácticas que en la realidad se dan. Pero, ahora con un mecanismo reglamentado se permite blindar un poco y que se dé manera tan discrecion al”.

“Aunque nos hemos encontrado con muchas ganas de las personas de renovar sus comités, porque éstos no están obligados a transparentar nada; esta propuesta de reglamento obliga a que rindan cuentas. Pero, lo cierto es que en la actualidad hay incertidumbre y malestar”, concluyó.

