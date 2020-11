Agencias

Ciudad de México.- Un juez negó la libertad condicional al actor Eleazar Gómez, acusado por violencia familiar equiparada tras agredir físicamente a su novia, la modelo y cantante Stephanie Valenzuela.

La defensa había solicitado la libertad condicional a cambio de que el actor y cantante aceptara su responsabilidad en los hechos y someterse a las pruebas que la juez determinara.

Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se opuso a la solicitud y logró que se le concediera a Eleazar Gómez la suspensión condicional.

El actor permanecerá en el Reclusorio Varonil Norte de la capital mexicana para continuar su proceso penal.

En esta audiencia estuvo presente Stephanie Valenzuela y sus abogados, además de Yanira Díaz, prima de Eleazar, quien pidió se le dé el beneficio de la duda, y hasta le mandó un mensaje a ‘Tefi’.

“Que no se le olvide que la persona a la que está acusando es una persona con la que estaba ella viviendo y pasando momentos muy bonitos, yo creo que por un arrebato y un enojo como el que se da, ella no se toque el corazón y no piense que no es justo que él esté todavía en prisión”, comentó Yanira acerca de los golpes, las mordidas y el estrangulamiento que sufrió la modelo peruana.

La modelo Stephanie Valenzuela terminó con diversas lesiones en rostro y cuello debido a una presunta agresión por parte de su novio, el actor Eleazar Gómez.

El actor de 34 años de edad fue detenido la mañana del 4 de noviembre después de que vecinos de ‘Tefi’ Valenzuela reportaron al 911 sus gritos de auxilio.

EZM