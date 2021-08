LA CONFIRMACIÓN. Ahora podemos entender con más claridad porqué los que conocen las entrañas técnicas y jurídicas de El Zapotillo aseguran que no habrá agua de ese embalse ni para Guadalajara ni para León en lo que resta del sexenio.

COMPLEJO. Vamos, los tiempos propios para ejecutar un proyecto de esa naturaleza hacen imposible que hubiese abasto en este sexenio. Es decir, si hoy se alinearan los astros, no alcanzaría a estar listo acueducto y distribuidor para surtir a estas ciudades.

LO MENOS. Pero el punto es que ni siquiera podría encarrilarse el proyecto para que Guadalajara tuviera el abasto en este trienio. Puede ser por falta de presupuesto (llevar agua a Guadalajara requiere entre 15 mil y 20 mil millones), o por los juicios que tienen presa y acueducto entrampados.

EL CASO. Es decir, el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no se inundarán las 3 comunidades de Los Altos no es ninguna faramalla. Pero El Zapotillo pende alfileres por otros asuntos adicionales. Solo por mencionar un tema, hay una resolución de la Corte que según el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, data de los tiempos en los que era ministra Olga Sánchez Cordero que señala exactamente lo contrario de lo anunciado por López Obrador en Temacapulín hace 2 sábados.

CONTEXTO. El fallo de la Corte plantea que la presa debe ir a 80 metros de altura y que los beneficiados deben ser León y los municipios de Los Altos. Es decir, el relanzamiento de El Zapotillo entraría en conflicto con esa resolución.

LA DUDA. ¿Qué espera el gobierno federal para anular el decreto de 1995 que le da derecho a León a aguas del Río Verde? Eso no lo sabemos. No lo ha hecho por que no le da la gana, por desidia o porque abriría un frente jurídico.

JUSTO Y NECESARIO. Pero el gobierno estatal no puede dormirse en sus laureles porque la decisión de excluir a León en este sexenio parece tomada y las mesas de trabajo organizadas por Conagua solo son un filtro para oficializar una decisión tomada.

DESEABLE Y POSIBLE. La apuesta de Guanajuato parece ser a que la Federación calibre las consecuencias en los hechos de excluir a León y que todo quede en el limbo jurídico. Que no le muevan pues. La anulación eventual del decreto obligaría a Guanajuato a tomar una acción jurídica en contra de esa decisión y eso ya tensaría la cuerda con la 4T. Digamos que Guanajuato no quiere llegar a ese extremo.

LO QUE BUSCA. En todo caso, que si el gobierno federal no quiere Zapotillo para León, nomás que lo diga pero que no actúe. Mientras tanto, se trabaja de a deveras con los planes B que nunca se vieron necesarios en lo que llega otro presidente o presidenta a revivir la ilusión de El Zapotillo.

ERNESTO PRIETO; LA RUTA DE LA LICENCIA

APUESTA. Se llama Juan Pablo Alonso Ripoli y es uno de los fundadores de Morena en San Miguel de Allende. Y ya se prepara para rendir protesta como diputado local. Es el suplente de Ernesto Prieto Gallardo quien está resuelto a quedarse como presidente estatal de Morena hasta que sea el relevo que marcan los estatutos de su partido.

PENDIENTE. Faltan varios pasos para que ello ocurra. La curul de Prieto todavía pende del destino de la impugnación de Movimiento Ciudadano que reclama una segunda curul y la de Prieto fue la última asignación del Instituto Estatal Electoral.

¿SERÁ? Los pronósticos de tirios y troyanos van en el sentido de que no hay manera de que MC gane en la mesa esa curul porque de por sí, Morena ya tiene una subrepresentación en la próxima legislatura y el reparto que hizo el IEEG entrega a cada partido lo que realmente le corresponde de acuerdo a su votación.

LA EXPERIENCIA. Si Prieto es confirmado como diputado rendirá protesta pero de inmediato solicitará licencia. Alguna vez dijo que no iba a cometer el mismo error de hace 3 años cuando se quedó en la curul, solicitó licencia como dirigente y su sucesora, Alma Alcaraz ya no quiso dejar la presidencia del partido pese a los intentos de Prieto.

POR TODAS LAS CANICAS. La batalla por la dirigencia estatal será harina de otro costal aunque el grupo de Prieto va por todas las canicas pues el candidato que promoverán para la presidencia del partido es ni más ni menos que Enrique Alba.

LA DEL ESTRIBO…

En los tiempos en los que la onda grupera pegaba con todo en Acción Nacional de Guanajuato, fue una de las seguidoras más recalcitrantes de Eliseo Martínez Pérez (qepd) a finales de los noventas cuando el exalcalde panista buscaba ser candidato a gobernador.

Ayer falleció a la edad de 59 años, Elia Hernández Núñez quien fuera diputada local y federal. Le tocó ser integrante de la bancada blanquiazul cuando se presentaba como una novedad el fondo para las zonas metropolitanas.

Fue leal al grupo cercano a Felipe Calderón en Guanajuato y amiga de Ernesto Cordero de quien fue suplente en el senado. Su esposo, Jorge González trabajó cerca de Juan Manuel Oliva cuando el exgobernador era el non plus ultra del panismo guanajuatense. De esas historias comunes en el PAN grupero en los que familiares militaban en distintas tribus. Abrazo solidario a Jorge y a sus hijos Jorge Andrés y Mariana. Descanse en paz.

COVID19: CONTAGIOS CASI AL NIVEL DE ENERO

Mientras hoy la pandemia va a la alza en la tercera ola, hace justo un año, cedía y comenzaba a descender en la primera.

Ayer se registró la cifra de contagios de Covid19 más alta en Guanajuato desde que arrancó la tercera ola que vaya que se ha intensificado durante el mes de agosto

821 contagios y 25 defunciones en una sola jornada. Esa cifra de casos positivos no se daba desde el 6 de febrero cuando hubo más de 900 y era muy habitual en enero cuando se registró la parte más crítica de la pandemia.

Hay poco menos de 5 mil casos activos, una cantidad que no se daba desde finales de febrero. Las cifras de hospitalización no se han disparado en la misma proporción que los casos positivos.

Los pronósticos de expertos y funcionarios de gobierno se cumplen en el sentido de que la actividad de la pandemia se iba a intensificar previo al regreso a clases presenciales.

Y es en los casos activos donde se da una de las cifras que la distinguen de hace un año.

Al cierre de agosto de 2020, León que fue durante varias semanas el epicentro de la pandemia en Guanajuato, tenía una disminución consistente en el número de casos activos.

León, llegó a estar en el primer lugar nacional a finales de julio del año anterior y todavía en los primeros días de agosto. Hace justo un año estaba en el lugar 10.

León tenía 606 casos en el lugar 10 y ahora ocupa el lugar 31 con 849.

Como estado, Guanajuato estaba en el segundo lugar con 2 mil 368 casos activos solo debajo de la ciudad de México que tenía 5 mil 439. Hoy está en el octavo lugar con más del doble de casos.

Ayer, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez llamó a los ciudadanos a abonar a la crítica constructiva y sobre todo a buscar cómo sí se pueden hacer las cosas en este retorno en lugar de buscar los prietitos en el arroz. El desafío apenas comienza.

TRIBUNAL ELECTORAL: LAS ANULACIONES QUE NO VIENEN

En el PAN no pierden la esperanza de ganar en los tribunales electorales los municipios que no supieron ganar en las urnas el pasado 6 de junio. En concreto, 2 que les duelen mucho como son Salamanca y San Miguel de Allende, el primero ganado por Morena y el segundo por el PRI.

Pero, por lo que se sabe y trasciende en ambos casos se quedaría chiflando en la loma.

Esta misma semana podría resolverse en el Tribunal Electoral del Estado el de Salamanca que ratificaría el triunfo de César Prieto Gallardo y el de Allende en donde se mantendría el de Mauricio Trejo, la siguiente semana porque hay un plazo marcado al interior de este órgano para resolver todo lo referente a solicitudes de nulidad de elecciones antes del 4 sábado de septiembre.

En el tema salmantino, hay faltas e irregularidades pero que solo entran en la categoría de los procedimientos sancionadores pero la gravedad no llega a tal grado como para reponer el proceso.

Los argumentos y las pruebas entregadas a los magistrados tienen que significar faltas “sistemáticas, graves y determinantes para el resultado de la elección”.

Y hasta donde se sabe, no se cumple semejante premisa en las irregularidades denunciadas en ambos municipios.

En el caso de San Miguel de Allende, vimos hace varias semanas al alcalde con licencia de esta ciudad, Luis Alberto Villarreal inconformarse con la resolución del Instituto Nacional de Elecciones que determinó infundadas sus quejas por el presunto rebase en el tope de campaña.

Y en el tema de la solicitud de la anulación de la elección, la impugnación al resultado en 31 casillas aún en el caso de proceder las irregularidades y que se anule el resultado en esos centros de votación, no sería suficiente para alcanzar el 20% del total de casillas (238), es decir 46.

Así las cosas, a tono con lo que hemos visto ya en otras impugnaciones y procesos sancionadores implementados por los tribunales, podría mantenerse la racha de cero resultados que se echan para atrás y le quitan el triunfo a alguno o alguna de los que ya recibieron su constancia de mayoría. Falta muy poco para saberlo.